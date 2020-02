F1-tallia johtava Claire Williams kertoo, että tallin vaikeudet yritetään panna hänen äitiytensä syyksi: ”Häpeällinen ja 1800-lukulainen asenne”

Urheilu

F1-tallia johtava Claire Williams kertoo, että tallin vaikeudet yritetään panna hänen äitiytensä syyksi: ”Häpe

Williamsin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Williams

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Williams

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy