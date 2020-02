Urheilu

Tuloksia, rahapelejä ja tv-urheilua

Autourheilu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Golf

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hiihto

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jalkapallo

Jääkiekko

Koripallo

Tennis

Ravit

Rahapelit

Tv-urheilua

, BarcelonaF1-testit, päätöspäivä: 1) Valtteri Bottas Suomi, Mercedes 1.16,196 (77 kierrosta), 2) Max Verstappen Hollanti, Red Bull jäljessä 0,073 sekuntia (44), 3) Daniel Ricciardo Australia, Renault –0,080 (65), 4) Charles Leclerc Monaco, Ferrari –0,164 (177), 5) Lewis Hamilton Britannia, Mercedes –0,214 (90), 6) Esteban Ocon Ranska, Renault –0,237 (71), 7) Sergio Perez Meksiko, Racing Point –0,438 (153), 8) Carlos Sainz Jr. Espanja, McLaren –0,624 (159), 9) George Russell Britannia, Williams –0,675 (143), 10) Daniil Kvjat Venäjä AlphaTauri –0,718 (157),11) Romain Grosjean Ranska, Haas –0,841 (86), 12) Kimi Räikkönen Suomi, Alfa Romeo –1,219 (115), 13) Kevin Magnussen Tanska, Haas –1,299 (25), 14) Alexander Albon Thaimaa, Red Bull –1,607 (59).Euroopan-kiertueen kilpailu, palkintoarvo 210 000 euroa, Dubbo, Australia:Tilanne 36/72 lyönnin jälkeen, par 72:135 lyöntiä (–9): Manon De Roey Belgia, 137 (–7): Agathe Sauzon Ranska, Camilla Lennarth Ruotsi, Diksha Dagar Intia,...suomalaiset: 146 (+2): Sanna Nuutinen, Noora Komulainen (jakavat 31. sijaa), 150 (+6): Ursula Wikström (jakaa 66. sijaa), 151 (+7): Karina Kukkonen (jakaa 78. sijaa), 153 (+9): Elina Nummenpää (jakaa 101. sijaa), 155 (+11): Tiia Koivisto (jakaa 118. sijaa).Euroopan-kiertueen kilpailu, palkintoarvo 1,75 miljoonaa dollaria (par 72), Muscat, Oman:Tilanne 36/72 reiän jälkeen:135 lyöntiä (9 alle parin): Stephen Gallacher Skotlanti 68+67, Rasmus Höjgaard Tanska 67+68, 136 (–8): Nicolas Colsaerts Belgia 69+67, Kalle Samooja Suomi 71+65 (jaettu 3. sija), 138 (–6): Brandon Stone Etelä-Afrikka 67+71, Guido Migliozzi Italia 66+72, Joost Luiten Hollanti 69+69, Robert Rock Englanti 73+65, Richard McEvoy Englanti 70+68,... 140 (–4): Mikko Korhonen Suomi (jaettu 15. sija), ... 141 (–3): Sami Välimäki Suomi ­(jaettu 19. sija), ... 149 (+5): Tapio Pulkkanen Suomi (jaettu 121. sija).Maailmancupin 16/19 kilpailu, Lahti:Mäkiosuuden varakilpailu (HS130): 1) Jarl Magnus Riiber Norja 135,5 pistettä (122 metriä), 2) Jens Lurås Oftebro Norja 132,0 (119,5) –0.24 jäljessä, 3) Ilkka Herola Suomi 127,9 (118) –0.30, 4) Kristjan Ilves Viro 127,4 (120) –0.32, 5) Akito Watabe Japani 124,2 (121) –0.45, 6) Espen Björnstad Norja 122,3 (115) –0.53), ...35) Leevi Mutru Suomi 76,3 (90,5) –3.57, ...38) Arttu Mäkiaho Suomi 67,3 (91) –4.33, 39) Jesse Pääkkönen Suomi 66,1 (89), –4.38, ...41) Eero Hirvonen Suomi 61,3 (88,5) –4.57, 42) Olli Salmela Suomi 60,3 (83,5) –5.01, ...44) Wille Karhumaa Suomi 55,0 (87) –5.22.Mäkiosuus on sunnuntain 1.3. henkilökohtaisen kilpailun varakilpailu.Liigajoukkueet, lohko B:KuPS–RoPS 4–0 (3–0), pudotuspelien 1. kierroksen 2. ottelutSalzburg–Eintracht Frankfurt 2–2 (1–1)arvontoja,neljännesvälierien otteluparit:Istanbul Basaksehir, Turkki–FC Kööpenhamina, TanskaOlympiakos, Kreikka–Wolverhampton, EnglantiRangers, Skotlanti–Leverkusen, SaksaWolfsburg, Saksa–Shahtar, UkrainaInter, Italia–Getafe, EspanjaSevilla, Espanja–AS Roma, ItaliaEintracht Frankfurt, Saksa/Salzburg, Itävalta–Basel, SveitsiLASK, Itävalta–Manchester United, EnglantiPelicans–Jukurit 1–2 (0–2, 0–0, 1–0)KooKoo–Sport 7–1 (3–1, 3–0, 1–0)JYP–HPK ja. 2–1 (0–0, 1–1, 0–0, 1–0)KalPa–Kärpät ja. 3–2 (1–0, 0–1, 1–1, 1–0)Hermes–Koovee 6–2 (2–1, 1–0, 3–1),Hokki–RoKi 0–3 (0–2, 0–0, 0–1),Ketterä–Peliitat 4–6 (0–3, 1–2, 3–1),SaPKo–Jokipojat 1–0 (0–0, 0–0, 0–0, 1–0), TuTo–IPK 2–3 (0–0, 1–3, 1–0)Montreal–NY Rangers 2–5 (1–0, 1–1, 0–4), Tampa Bay–Chicago 2–5 (0–0, 1–0, 1–5), Florida–Toronto 3–5 (3–3, 0–0, 0–2), Boston–Dallas 4–3 (1–1, 2–0, 1–2), Ottawa–Vancouver 5–2 (2–0, 0–1, 3–1), Detroit–Minnesota 1–7 (0–3, 1–3, 0–1), St. Louis–NY Islanders ja. 3–2 (1–2, 0–0, 1–0, 1–0), Nashville–Calgary ja. 4–3 (1–0, 0–2, 2–1, 1–0), Winnipeg– Washington 3–0 (1–0, 0–0, 2–0)San Jose–New Jersey ja. 3–2 (0–2, 2–0, 0–0, 1–0)KTP-Basket–Kobrat 88–94 (22–23, 18–14, 24–28, 24–29)KTP: Kevin Langford 22/9/6 syöttöä, Cullen Russo 20/10/5 riistoa, Byron Wesley 20/8, Joonas Lehtoranta 13/2, Emil Uotila 5/1, Topias Kuukkanen 4/0, Eldar Skamo 3/3, Michael Pounds 1/1.Kobrat: Jordan Capps 23/6, Reggie Keely 18/9, Antto Nikkarinen 13/4/5 syöttöä, Brandon Boggs 12/3, Lauri Toivonen 11/3, Fiifi Aidoo 5/4, Julien Lewis 5/2, Jussi Turja 4/3, Juho Lehtoranta 3/2.Erotuomarit: Ari Mikkola, Karol Kowalski, Mikko Tähtinen.Yleisöä: 993.Philadelphia–New York 115–106, Indiana–Portland 106–100, Oklahoma– Sacramento 112–108, Golden State Warriors–Los Angeles Lakers 86–116.Lohkotilanteet (voitot/tappiot):Itälohko: 1) Milwaukee 50/8, 2) Toronto 42/16, 3) Boston 41/17, 4) Miami 36/22, 5) Philadelphia 37/23, 6) Indiana 35/24, 7) Brooklyn 26/31, 8) Orlando 26/32, 9) Washington 21/36, 10) Charlotte 20/38,11) Chicago 20/39, 12) Detroit 19/41, 13) Cleveland 17/41, 14) New York 17/42, 15) Atlanta 17/43.Länsilohko: 1) LA Lakers 45/12, 2) Denver 40/18, 3) LA Clippers 39/19, 4) Houston 38/20, 5) Oklahoma 37/22, 6) Utah 36/22, 7) Dallas 36/23, 8) Memphis 28/30, 9) Portland 26/34, 10) New Orleans 25/33,11) San Antonio 24/33, 12) Sacramento 24/34, 13) Phoenix 24/35, 14) Minnesota 17/40, 15) Golden State 12/47.ATP-turnaus, palkintoarvo noin 2,8 miljoonaa dollaria, Dubai, ArabiemiraatitNelinpelin välierät: Raven Klaasen Etelä-Afrikka/Oliver Marach Itävalta– Henri Kontinen Suomi/Jan-Lennard Struff Saksa 6–3, 6–2.1. ponilähtö, ponilähtö 1100 m: 1) Jokimäen Popo/Jenna Peltola 2,44,7, 2) Sannikon Zafira 2,53,9.3) Kaunisrannan Fantasia 2,54,4 x.4) Twistiö 2,59,2.1. lähtö, sh 2100 m: 1) Voitinko/Niko Jokela 36,0 (11,99), 2) Helmerina 36,0 (6,81).3) Tuikkiva 38,1 (15,48).4) Metku Maikki 35,8 (25,05).poissa: 5, 11, 14. Toto (10-9-6): 11,99 3,36-1,84-3,24 26,75.2. lähtö, lv 2100 m Winter Monté Meeting: 1) Grouse Man/Pia-Maria Moilanen m1,19,2 (2,28), 2) Belodon m1,19,9 (29,58).3) Captain Cruise m1,20,2 (26,46).4) Jenel In The Crown m1,20,4 (62,86).poissa: 8. Toto (5-2-6): 2,28 1,52-4,71-4,47 51,85.3. lähtö, sh 2100 m: 1) Sofianna Pee/Hannu Torvinen 30,5 (4,67), 2) Lentävä Rols 30,8 (4,42).3) Hepuliina 31,0 (3,57).4) Carmenita 31,7 (71,28). Toto (5-8-4): 4,67 1,74-1,60-1,43 8,45.4. lähtö, Toto4-1, lv 2100 m: 1) Malfoy/Olli Koivunen 15,8a (9,1), 2) Laptop Alley 15,9a (37,56).3) Erna's King 15,9a (13,32).4) War Child 16,0a (8,14). Toto (2-7-10): 9,10 3,35-6,01-2,96 116,10. Toto4 voitto-osuus: 13,51.5. lähtö, Toto4-2, lv 2600 m: 1) Nothing Else/Joni-Petteri Irri 16,7a (3,98), 2) Baron Box 17,1a (1,86).3) Rapido Follo 17,2a (18,28).4) Mr Noon 17,3a (16,86). Toto (8-11-5): 3,98 1,87-1,32-2,65 5,64. Toto4 voitto-osuus: 37,15.6. lähtö, Toto4-3 DUO-1, sh 2100 m: 1) Layla/Marjukka Mahlamäki 27,2 (2,77), 2) Rankkari 27,4 (15,39).3) Mellun Myrsky 27,5 (6,59).4) Varjonova 27,5 (33,98). Toto (1-8-5): 2,77 1,40-7,19-1,98 70,80. Toto4 voitto-osuus: 57,05.7. lähtö, Toto4-4 DUO-2 TROIKKA-1, lv 2100 m: 1) Star Martini/Santtu Raitala 15,2 (3,74), 2) Trot Kronos 15,3 (4,56).3) Conny Sisu* 15,3 (2,54).4) Lil Belinda 16,5 (10,61). Toto (11-8-10): 3,74 1,53-1,39-1,24 9,27. Toto4 voitto-osuus: 122,47. Troikka: 33,67. Päivän Duo: 1-11, kerroin: 11,17.8. lähtö, sh 2100 m: 1) Villikuti/Juha Rontu 30,5a (1,56), 2) Laval Rols 30,5a (4,92).3) Hovin Turbo 30,7a (56,88).4) Hotlinki 30,7a (12,25).poissa: 6. Toto (7-4-9): 1,56 1,22-1,61-4,30 3,15.9. lähtö, TROIKKA-2, lv 2100 m: 1) Strawberry Dancer/Markku Marttila 16,7a (4,64), 2) Suejedi 16,8a (12,57).3) Pin It Tof 16,8a (2,29).4) Demigod 16,8a (46,78).poissa: 3, 8. Toto (2-11-4): 4,64 1,89-3,48-1,41 34,52. Troikka: 143,57.10. lähtö, lv 2100 m: 1) Star Girl One/Niko Jokela 17,9a (51,69), 2) Flying Sirius 18,0a (13,2).3) Lily May 18,3a (28,3).4) Falco Quesnot 18,3a (31,28). Toto (8-2-6): 51,69 9,09-5,26-4,76 230,78.12, 22, 24, 29, 38.Tähtinumerot: 5, 63, 6, 2, 4, 2, 6, 9Ilta-arvonta (28.2.): 9, 13, 15, 18, 22, 25, 26, 30, 31, 38, 43, 44, 51, 52, 56, 58, 65, 66, 68, 69. Kunkkunumero: 52.Päiväarvonta (28.2.): 2, 4, 5, 7, 16, 18, 19, 31, 36, 38, 39, 43, 45, 46, 54, 57, 61, 65, 67, 70. Kunkkunumero: 19.Myöhäisillan arvonta (27.2.): 5, 11, 14, 16, 19, 25, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 48, 53, 56, 62, 63, 68, 70. Kunkkunumero: 16.Ilta-arvonta (27.2.): 3, 8, 10, 11, 18, 19, 22, 26, 27, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 52, 54, 55, 60, 63. Kunkkunumero: 26.11.00 ja 15.45 Yhdistetyn mc: Lahti12.00 Hiihdon mc: N 10 km (p), Lahti13.30 Hiihdon mc: M 15 km (p), Lahti17.00 Mäkihypyn mc: Lahti19.00 Muodostelmaluistelun SM14.30 Ravit: Toto75, Lahti22.00 PGA Tour: Honda Classic14.00 La Liga: Eibar–Levante17.00 La Liga: Valencia–Real Betis19.30 La Liga: Leganés–Alavés22.00 La Liga: Granada–Celta Vigo19.00 SHL: Växjö–Örebro06.00 Superbike: Australia11.30 Alppihiihdon mc: Super-G N, La Thuile13.30 Alppihiihdon mc: Supe-G M, Hinterstoder16.00 Formula E: Marrakech17.00 Tennis: ATP 500, Dubai20.55 Snooker: Players Championship05.00 Tennis: ATP 500, Acapulco06.00 Tennis: ATP 500, Acapulco11.00 Yhdistetyn mc: Lahti12.00 Formula E: Marrakech13.05 Pyöräily: UAE Tour15.00 Pyöräily: Het Nieuwsblad20.45 Lumilautailun mc: Parisuur­pujottelu, Blue Mountain14.30 Valioliiga: Brighton–Crystal Palace17.00 Valioliiga: Bournemouth–­ ­Chelsea19.30 Valioliiga: Watford–Liverpool14.30 Championship: Hull–Leeds14.00 2. Bundesliiga: Erzgebirge ­Aue–HSV16.30 Bundesliiga: Hoffenheim–Bayern München19.30 Bundesliiga: Köln–Schalke23.05 NHL: Los Angeles–New Jersey02.05 NHL: Nashville–Colorado11.25 Pikaluistelun MM21.00 Ligue 1: Montpellier–Strasbourg20.05 NHL: NY Islanders–Boston23.05 NHL: Tampa Bay–Calgary02.05 NHL: Montreal–Carolina05.05 NHL: Edmonton–Winnipeg02.05 NHL: Toronto–Vancouver05.35 NHL: San Jose–Pittsburgh10.00 European Tour: Oman Open03.00 Asian Tour: New Zealand Open17.00 Liiga: HPK–Pelicans, Ilves–KalPa, Jukurit–HIFK, Kärpät–JYP, SaiPa–Sport, TPS–Tappara, Ässät–Lukko13.50 Muodostelmaluistelun SM15.15 Suomen cup: Inter–TPS16.00 Serie A: Lazio-Bologna17.00 Salibandyliiga: Tiikerit–TPS, Indians–Happee17.00 Mestis: 4 ottelua17.00 Lentopallo M: Tiikerit–Hurrikaani17.00 Lentopallo N: Pölkky–LP Kangasala19.00 Suomen cup: IFK Mariehamn– HIFK21.45 Serie A: Napoli–Torino00.00 NBA: NY Knicks–Chicago03.30 NBA: Boston–Houston