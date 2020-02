Jalkapallon seuraava Kansojen liiga tarjoaa takaportin MM-kisojen jatkokarsintaan – tällainen olisi Suomen unelmalohko

Urheilu

Jalkapallon seuraava Kansojen liiga tarjoaa takaportin MM-kisojen jatkokarsintaan – tällainen olisi Suomen une

Jalkapallossa

huomio kiinnittyy tällä hetkellä luonnollisesti ensi kesän EM-kisoihin, joihin Suomen miesten maajoukkue raivasi historiallisesti tiensä viime syksynä päättyneissä karsinnoissa.Viimeiset paikat ensi kesän EM-viheriöille ratkaistaan maaliskuun lopussa, kun Kansojen liigasta paikan jatkokarsintoihin ansainneet joukkueet ottavat yhteen.Kansojen liiga käynnistyy syyskuussa, ja lohkot arvotaan tiistaina 3. maaliskuuta. Lohkovaihe päättyy marraskuun puolivälissä.Suomi oli historian ensimmäisessä Kansojen liigassa C-divisioonassa ja selviytyi lohkonsa voittajaksi. Näin ollen Suomi nousi ensi syksynä pelattavaan Kansojen liigan toiseen kauteen B-divisioonaan. Lohkovoitto on tavoittelemisen arvoinen asia, sillä se tarjoaa mahdollisuuden päästä vuoden 2022 MM-kisojen jatkokarsintaanKansojen liiga on kokenut pieniä muutoksia, sillä aiemmin A- ja B-divisioonissa oli vain 12 joukkuetta, jotka oli jaettu neljään lohkoon. Tänä vuonna A-, B- ja C-divisioonissa on jokaisessa 16 joukkuetta, jotka on jaettu neljään lohkoon. D-divisioonassa on seitsemän joukkuetta kahdessa lohkossa.A-divisioonan lohkovoittajat ratkaisevat keskenään Kansojen liigan lopullisen voittajan, mutta myös Suomella on panoksena lohkovoiton ja A-divisioonaan nousun lisäksi paikka MM-karsintojen jatkokarsinnoissa.2022 MM-kisat pelataan Qatarissa, ja karsinnat käynnistyvät vuonna 2021. Kymmenen karsintalohkon voittajat selviävät suoraan kisoihin. Jatkokarsintoihin selviävät kaikki kymmenen lohkokakkosta ja kaksi Kansojen liigan parasta lohkovoittajaa.Näin ollen lohkovoitolla Kansojen liigassa Suomella olisi hyvä mahdollisuus selvitä 12 joukkueen jatkokarsintoihin, joista paikka kisoihin irtoaa kolmelle joukkueelle.Suomi on tällä hetkellä Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan rankingissa sijalla 58. Jos samaan lohkoon arvottaisiin esimerkiksi Tšekki (45.), Pohjois-Irlanti (36.) ja Israel (93.), ei Huuhkajien lohkovoittoa voisi pitää suurena yllätyksenä.1-kori: Venäjä (38.), Itävalta (26.) Wales (23.), Tšekki (45.)2-kori: Skotlanti (50.), Norja (44.), Serbia (29.), Suomi (58.)3-kori: Slovakia (32.), Turkki (29.), Irlanti (34.), Pohjois-Irlanti (36.)4-kori: Bulgaria (59.), Israel (93.), Unkari (52.), Romania (37.)