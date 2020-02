Urheilu

Valmentajakohun keskellä ollut Team Unique lähtee paalupaikalta muodostelmaluistelun SM-kisojen vapaaohjelmaan

Espoon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

HSK:n

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Aiemmin

HSK:ta