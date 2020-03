Rajun taklauksen uhriksi jääneen kiekkolupauksen äiti julkaisi koskettavan tekstin poikansa tilasta: ”Kohta alkavat yo-kirjoitukset on nyt unohdettu”

Urheilu

Rajun taklauksen uhriksi jääneen kiekkolupauksen äiti julkaisi koskettavan tekstin poikansa tilasta: ”Kohta al

Porin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nuoren

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Urheilun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy