Kontiolahti odottaa viranomaisten päätöstä ampumahiihdon maailmancupin järjestämisestä: ”Vielä on turhan aikaista spekuloida”

Urheilu

Kontiolahti odottaa viranomaisten päätöstä ampumahiihdon maailmancupin järjestämisestä: ”Vielä on turhan aikai

Ampumahiihdon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tšekin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy