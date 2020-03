Joutuuko Kaisa Mäkäräinen kisaamaan ilman katsojia Kontiolahdella? ”Vielä on turhan aikaista spekuloida”, sanoo tapahtumajohtaja

Urheilu

Joutuuko Kaisa Mäkäräinen kisaamaan ilman katsojia Kontiolahdella? ”Vielä on turhan aikaista spekuloida”, sano

Ampumahiihdon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tšekin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy