Jokerit laajentaa pelaajien aivotärähdysten varhaisen vaiheen tunnistamisen junioripelaajiin

Jokerit aloittaa pelaajien aivotärähdysten systemaattisen, varhaisen vaiheen tunnistamisen ja seurannan, Jokerit kertoo tiedotteessaan.Jokerit on tehnyt testauksia jo aiemmin KHL-joukkueelle, mutta nyt solmitun sopimuksen myötä testauksista tulee laajamittainen käytäntö myös C2-, C-, B- ja A-junioreissa.Testauksista vastaa terveysteknologiayritys Ainone, jonka kanssa Jokerit on tehnyt kaksivuotisen sopimuksen.Tiedotteen mukaan kyseessä on tiettävästi maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen pelaajien terveyteen ja hyvinvointiin liittyvä panostus, jossa uusin tasapainon mittausteknologia yhdistetään joukkueen urheiluasiantuntemukseen.Testaaminen alkaa jo ennen kauden alkua. Testaamisessa mitataan muistia, reaktionopeutta, prosessointikykyä ja tasapainoa.”Aivotärähdysten tunnistamisessa ja ennaltaehkäisyssä on olennaista arvioida pelaajien toimintakyky jo ennen kauden alkua, jotta mahdollisen pelissä syntyvän vamman arviointi olisi varmemmalla pohjalla”, tiedotteessa todetaan.Eri urheilulajeissa tapahtuu Suomessa vuosittain arviolta 4 000 aivotärähdystä.