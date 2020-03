Urheilu

Kaikki Sveitsin liigan jalkapallo-ottelut peruttiin kolmeksi viikoksi

Sveitsin

Sveitsissä

Jääkiekon

lähes koko huippu-urheilu on halvaantunut koronaviruksen takia. Maan jalkapalloliiga, SFL, päätti peruuttaa kaikki liiga- ja kakkosdivisioonan ottelut seuraavan kolmen viikon ajalta.”Tänään maanantaina kaikki 20 seuraa päättivät peruuttaa sarjaottelut 23. maaliskuuta asti”, SFL kertoi tiedotteessaan.Liiga viittasi päätöksessään maan hallituksen tekemään ratkaisuun, joka kieltää kaikki yli tuhat henkeä vetävät yleisötapahtumat 15. maaliskuuta asti.on tavattu yli 20 koronavirustapausta sen jälkeen, kun ensimmäinen positiivinen testitulos tuli vajaa viikko sitten, kertoi Reuters. Sveitsissä on myös kaksi koululuokkaa ja niiden opettavat asetettu karanteeniin.Suuri ja arvostettu Geneven autonäyttely peruttiin jo aikaisemmin. Samoin on tehty Sveitsin jääkiekkoliigalle, jossa otteluita ei nyt pelata.MM-turnaus olisi tarkoitus pelata Sveitsissä toukokuussa, mutta sekin tapahtuma on vaarassa peruuntua. Kisakaupungit ovat Zürich ja Lausanne.