Urheilu

Leipzigin jalkapalloseura heitti japanilaiset katsojat ulos pelistään, nyt tapausta pahoitellaan

Saksan

Leipzig

Koronavirus

bundesliigaseura Red Bull Leipzig heitti japanilaiset katsojat ulos stadioniltaan viime viikonloppuna, kun joukkue pelasi Bayer Leverkusenia vastaan. Nyt seurassa pahoitellaan jyrkkää toimintaa, joka johtui koronaviruksen pelosta.Leipzig kertoi tiedotteessaan, että seuran turvallisuushenkilöitä oli ohjeistettu voimakkaampiin tarkistuksiin ”potentiaalisia riskiryhmiä kohtaan.”Tarkistetut turvatoimet johtivat japanilaisten fanien heittämiseen ulos stadionilta koronaviruksen pelossa.”Valitettavasti tässä tapauksessa teimme virheen”, seura kertoi uutistoimisto AFP:n mukaan. ”Haluamme pahoitella tapahtunutta.”kertoi yrittävänsä tavoittaa noin 20 japanilaista fania ja kertoi tarjoavansa kutsut joukkueen seuraavaan kotiotteluun.Kuinkahan paljon kutsu kotiotteluun mahtaa lohduttaa japanilaisia, jos he ovat vaikkapa viikon matkalla Saksassa, kun Leipzig pelaa seuraavan kotiottelun vasta 14. maaliskuuta. Peli on silloin Freiburgia vastaan.piinaa Saksaa, mutta ei sentään yhtä pahasti kuin Italiaa. Saksassa todennettujen tartuntojen määrä nousi maanantaina 129:stä 159:ään.Saksassa virusta on tavattu kymmenessä maan 16 osavaltiosta. Suurin osa tapauksista on maan tiheimmin asutulla Pohjois-Reinin alueella.Ottelussa Leipzig ja Leverkusen pelasivat 1–1. Bayern München johtaa edelleen bundesliigaa.