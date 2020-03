Jalkapallon EM-lopputurnauksen alkuun on huomenna keskiviikkona tasan sata päivää. Nyt maailmalla jylläävä koronavirus asettaa kysymysmerkkejä myös turnaukselle, johon Suomen jalkapallomaajoukkue ylsi historiallisesti ensimmäisen kerran.

EM-lopputurnaus pelataan kahdessatoista kaupungissa ja kahdessatoista eri maassa. Euroopan jalkapalloliitto Uefa kertoo uutistoimisto AFP:n mukaan, että kaikki stadionit ja liikenneyhteydet ovat valmiina eikä turvallisuusuhkia ole näköpiirissä. Poikkeuksena on koronavirus, johon Euroopassa on kuollut yli 50 ihmistä ja tartuntatapauksia oli yli 2 000 maanantain tilanteen mukaan.

Esimerkiksi Italiassa peruttiin viime viikonloppuna suurin osa Italian pääsarjan, Serie A:n, otteluista koronaviruksen takia. Naapurimaa Sveitsissä on peruttu kaikki kahden ylimmän jalkapallosarjan ottelut maaliskuun loppuun asti.

”Ihmisten terveys on paljon tärkeämpää kuin mikään jalkapallo-ottelu”, totesi Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan puheenjohtaja Gianni Infantino viikonloppuna.

Walesin jalkapalloliiton toimitusjohtaja Jonathan Ford sanoi, että kaikki toivovat koronavirustilanteen rauhoittuvan. Walesin on määrä pelata Italiaa vastaan EM-turnauksessa Roomassa.

”Mutta terveys ensin, sitten vasta jalkapallo”, Ford totesi.

Koronavirustilanne nousi esille maanantaina myös Uefan hallituksen kokouksessa Amsterdamissa. Uefan mielestä nyt pitää suhtautua rauhallisesti mahdollisiin vaikutuksiin EM-lopputurnauksen suhteen.

”Uefa on yhteydessä kansainvälisiin ja paikallisiin viranomaisiin koronaviruksesta ja sen kehittymisestä”, Uefa viestitti uutistoimisto AFP:lle.

”Tällä hetkellä ei ole tarvetta muuttaa suunniteltua aikataulua. Asiaa seurataan jatkuvasti.”

EM-lopputurnauksen avausottelu pelataan 12. kesäkuuta Roomassa, jossa kohtaavat Italia ja Turkki. Suomi pelaa EM-lopputurnauksen alkulohkon ottelut Kööpenhaminassa ja Pietarissa.

Uefan mukaan EM-lopputurnauksen otteluihin on tullut 28 miljoonaa lippupyyntöä, joka on yli kaksi kertaa enemmän kuin vuoden 2016 lopputurnaukseen. HS on kertonut lipunmyynnin erikoisista vaiheista, joissa osa kuluttajista on saanut useita lippuja ja joillekin tietoa ei ole jaettu ollenkaan.