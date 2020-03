Salibandyn miesten liigan pudotuspelit alkavat perjantaina erittäin mielenkiintoisella ottelusarjalla, kun Esport Oilers valitsi puolivälierien vastustajakseen Westend Indiansin.

Sarjan ensimmäinen ottelu pelataan perjantaina Tapiolan urheilutalolla ja luvassa on loppuunmyyty ottelutapahtuma.

Runkosarjan voittanut Tampereen Classic valitsi ennakko-odotusten mukaan kahdeksanneksi sijoittuneen Jyväskylän Happeen. Oilers oli runkosarjan kakkonen, ja valitsi melkein yhtä odotetusti parikseen runkosarjassa kuudenneksi sijoittuneen Indiansin.

”Pelaajien viesti oli tosi vahva, että Indiansin kohtaaminen on hienointa mitä voimme saada. Kun itsekin aloin ajatusta makustella, se tuntui jutulta, jonka haluaa kokea”, Esport Oilersin valmentaja Heikki Luukkonen sanoi.

Luukkonen odottaa puolivälieristä tiukkaa ja värikästä.

”Tämä on isojen tunteiden sarja. Useilla pelaajilla on historiaa molemmista seuroista ja sitten on tämä paikallisuus: jätkät törmäilevät julkisissa kuluvälineissä ja kouluissa, meidän arki ja elämä ovat niin sekaisin. Molemmille seuroilla on myös oma vahva identiteetti”, Luukkonen perusteli.

Runkosarjassa Oilers voitti Metro-areenalla joulukuussa pelatun ensimmäisen ottelun 7–6 ja toinen ottelu päättyi Oilersin 5–4-voittoon rangaistuslaukauskisan jälkeen.

”Keskinäiset kohtaamiset ovat olleet runkosarjassa parasta herkkua. Uskon, että pudotuspeleissä se nousee vielä uudelle tasolle.”

Myös Westend Indiansille espoolainen puolivälieräsarja oli mieluinen.

”Toivoimme isosti, että naapuri valitsee meidät. Tämä on espoolaiselle salibandylle iso asia. Tämä on unelmapari”, Indiansin päävalmentaja Petri Timonen sanoi.

Tapiolan urheiluhalliin mahtuu tuhat katsojaa ja se oli loppuunmyyty joukkueiden toisessa runkosarjakohtaamisessa. Oilersin suunnitelmissa on, että osa puolivälieristä pelattaisiin Metro-areenalla, jonne mahtuu 7 000 katsojaa.

”Näillä näkymin se voisi tapahtua neljännen viidennen pelin tiimoilla ja siitä eteenpäin”, kertoo Oilersin toiminnanjohtaja Jouni Vehkaoja.

Oilersin ja Indiansin joulukuun pelissä Metro-areenalla katsojia oli 2 800.

Pääkaupunkiseudun paikallispelit voivat jatkua myös välierissä. Se edellyttää, että runkosarjassa kolmanneksi sijoittunut EräViikingit voittaa oman parinsa Seinäjoen SPV:n.

EräViikinkien päävalmentaja Bengt Lodenius myönsi, että viime vuoden pronssijoukkue ei ollut mikään unelmavastustaja puolivälieriin, mutta mieluisampi kuin runkosarjassa viidenneksi sijoittunut TPS.

”Seinäjoella on aina kiva pelata. Yleisö elää siellä hyvin mukana ja olen kuullut siellä varmasti kaikki haukkumanimet”, kapteeni Jani Kukkola kuvasi tulevaa.

Miesten salibandyliigan puolivälieräparit (suluissa runkosarjan sijoitus)

Classic (1.) – Happee (8.)

Oilers (2.) – Westend Indians (6.)

EräViikingit (3.) – SPV (7.)

Nokian KrP (4.) – TPS (5.)

Puolivälierät alkavat perjantaina 6.3.