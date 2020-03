Formula ykkösten Twitter-tili ei ole tunnetusti kovinkaan vakavamielinen. Nyt Formula 1 jakaa twiitin, jossa Alfa Romeon suomalaiskuski Kimi Räikkönen poseeraa vakava ilme kasvoillaan aurinkolaseissa. Twiitissä on teksti: ”Katsoisin tämän Terminaattori -uudelleen filmatisoinnin.”

F1 innostui tästä ja toteaa omassa twiitissään: ”Kimi on Terminator – tuhoaja. Mitä elokuvarooleja on tarjolla muille F1-kuskeille?”

Heti ensimmäisenä on ”Mad Max, raivoisa tie”, johon on tehty leffajulisteen tyylinen kuva, jossa Redbull-kuski Max Verstappen on kolaroitujen F1-autojen keskellä.

Mercedeksen Valtteri Bottakselle on löydetty hahmo Game of Thrones -tv-sarjasta: Euron Greyjoy.

Myös Mika Häkkiselle on keksitty leffahahmo: Matrix-elokuvien agentti Smith.

Lisäksi lukuisille muillekin F1-kuskeille on keksitty leffahahmoja, mutta ehkä Ferrari-kuski Sebastian Vettelin hahmo ylittää kaikki muut: Salama McQueen Autot-animaatiosta.

F1-kausi käynnistyy vajaan kahden viikon kuluttua Australiassa. Viimeisimpien tietojen mukaan koronaviruksen takia kisaa ei olla perumassa, mutta matkustuskaranteenien takia joidenkin tallien henkilökunta saattaa olla vajaamiehinen. Tämä koskee etenkin Ferrarin, Alfa Romeon, Alphataurin ja Haasin F1-talleja. Joidenkin arvioiden mukaan näiden tallien osallistuminen voi olla jopa vaarassa.