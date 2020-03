Formula 1:n kauden avauskilpailu on tarkoitus ajaa suunnitellusti 15. maaliskuuta Melbournessa Australiassa. Nyt esille on noussut se, että useilla formulatalleilla ja rengasvalmistaja Pirellillä on runsaasti italialaista henkilökuntaa, joilla saattaa olla matkustuskaranteeni alkukauden kisoihin.

Karanteenista on jo kokemusta, sillä Qatarin MotoGP-osakilpailun perumisen merkittävä syy oli se, että italialaisilla on 14 vuorokauden karanteeni maahan saapumisessa. Australia ei ole asettanut karanteeneja, mutta Vietnamin hallitus suunnittelee italialaisille vastaavaa karanteenia. Vietnamissa on tarkoitus kisata 5. huhtikuuta. Karanteeni muodostuisi ongelmaksi, jos tallien italialainen henkilökunta kävisi Italiassa kauden toisen, Bahrainin gp:n jälkeen.

Italialaistalleja ovat Ferrari ja Alphatauri, mutta näiden lisäksi Ferrarin asiakkuustalleille Alfa Romeolle (toisena kuljettajana Kimi Räikkönen) Haasille asialla voi olla vaikutusta. Näin toteaa Ferrarin tallipäällikkö Mattia Binotto Autosportille.

”Joten mikä on tilanne, jos itse asiassa neljä tallia ei pysty kilpailemaan ja jos kilpailu järjestetään tai ei. Tämä ei ole minun päätettävissäni”, Binotto toteaa.

Alphataurin johtaja Franz Tost sanoo suoraan, että kauden avaaminen olisi epäreilua, jos kaikki tallit eivät ole mukana.

”Se olisi suuri takapakki, keihin se kohdistuisi”, Tost toteaa.

F1-kalenterista on jo pudotettu tai ainakin siirretty Kiinan F1-osakilpailu, mutta Tost uskoo, että silti pystytään ajamaan täysi 22 osakilpailun kausi.

”Olen optimistinen, että meillä on 22 kilpailua, koska marraskuussa ja joulukuussa on runsaasti aikaa kilpailla ja myös elokuussa [F1:n kesätauko].”

Williams-tallin johtaja Claire Williams totesi Lontoossa, tilanne on erittäin vakava.

”Globaalissa urheilulajissa tuhannet ja tuhannet ihmiset matkustavat ympäri maailmaa. Liikkumista on niin paljon, että meidän pitää olla erittäin vastuullisia ja tilanteeseen reagoivia”, Williams sanoi Motorsportin mukaan.

Williams kuvasi tämän hetkistä tilannetta ”liikkuvaksi maaliksi”.

”Tilanne muuttuu käytännössä tunneissa tällä hetkellä.”

Williams kuitenkin korosti, että tavoite on kilpailla Australiassa.

”Meidän pitää kuitenkin pystyä takaamaan, että väkemme on turvassa.”

Entinen F1-kuljettaja ja nykyinen Formula E -kuski Felipe Massa tiivisti asian: ”Tilanne on hiukan pelottava. Tarvitsemme enemmän tietoa. Virustapaukset lisääntyvät, mutta kuinka vakava se on.”