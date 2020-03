”Elämäni ei ole ollut näin oikeanlaista viimeiseen viiteen vuoteen, mikä on puolestaan pitkälti viiden vuoden kyseenalaistamisen ansiota.”

Näin maajoukkuehiihtäjä Eveliina Piippo kirjoittaa uudessa blogissaan, josta käy selväksi, että hänen elämänsä Yhdysvaloissa on alkanut kaikin puolin hyvissä merkeissä sekä urheilun että muun viihtymisen osalta.

Piippo muutti tammikuussa opiskelemaan urheilustipendillä Denverin yliopistoon Coloradon osavaltioon. Ennen muuttoa hän kertoi HS:n haastattelussa kuulleensa itsekin suomalaisissa hiihtopiireissä eläneen näkemyksen, että Amerikka on hiihtäjien hautausmaa.

”Sinne kun menee, niin sieltä ei tule takaisin tulosta tekemään”, Piippo tarkensi tuolloin.

Siitä huolimatta hän oli päättänyt lähteä Denveriin, koska hänen mielestään siellä tarjoutui hänelle paras mahdollisuus yhdistää urheilu ja opiskelu.

”Viime kauden aikana vahvistui se fiilis, että kaipasin hiihdon rinnalle jotain muutakin kuin vain urheilua. Oli jatkuvasti sellainen fiilis, että elämällä on oikeasti enemmän annettavaa kuin sellainen urheilijan arki pystyy itsessään antamaan”, Piippo määritteli muuttopäätöksensä perustan.

Nyt Piippo, 21, siis vaikuttaa erittäin tyytyväiseltä elämäänsä.

”Tiedättekö, kun tulee kesken muun ajattelun tai tekemisen ihan puskista mieleen, että piru vie on hyvä olla, että ei haluaisi olla missään muualla kuin tässä ja nyt, että jokainen sekunti tuntuu kehittävän. Se on hieno fiilis, ja mikä parasta, sain kokea sen viikonloppuna niin yksin kuin yhdessä, ladulla, ruokapöydässä, opiskellessa ja matkustaessa”, Piippo kirjoittaa maanantaina julkaisemassaan blogissa.

Viime viikonloppuna Piippo voitti Kalliovuorten alueen yliopistojen mestaruuskisoissa Montanan osavaltiossa molemmat kilpailut. Viiden kilometrin (v) kisassa hän oli ylivoimainen, sillä toiseksi tullut nainen hävisi 21 sekuntia. Toinen voitto tuli 31 sekunnin erolla 15 kilometrillä (p).

Helmikuussa Piippo voitti kaksi pienempää yliopistokisaa, niin ikään ylivoimaisesti.

”Kisojen tasosta en puolestaan osaa sanoa juuta enkä jaata, mutta ainakin oma vauhti on parantunut muihin nähden viikko viikolta.”

Piipon mielestä Kalliovuorilla 1 600 metrin korkeudella sijaitseva Denver, lempinimeltään Mile High City, on kaupunki, josta on hyvin vähän huonoa sanottavaa.

”Täällä on niin hyvä energia. Sitä on vaikea selittää sanoin, mutta on sellainen hyvä yhdistelmä rentoutta, ammattimaisuutta ja iloa.”

Piipon pääsyyn Denverin yliopistoon kesken kauden vaikutti vahvasti Toni Roponen, joka aloitti lokakuussa yliopiston hiihtojoukkueen päävalmentajana.

”Treenejä ei juuri tarvitse tehdä ilman valmentajan läsnäoloa, ja kahta treeniä on mahdollisuus luukuttaa (minun ja aikataulujen puolesta) harvase päivä. 1 700 metrin korkeus tuntuu parhaillaan samalta kuin merenpinnan taso, mutta reilu 2 000m ei maistunut kovin normaalilta etenkään kisassa.”

Seuraavan kerran Piippo kilpailee yliopiston joukkueen mukana ensi viikolla Yhdysvaltojen yliopistourheilunliiton NCAA:n mestaruuskisoissa Montanassa.

Suomessa hänet nähdään näillä näkymin huhtikuun alussa Ristijärven SM-kisoissa.

Blogissaan Piippo pohtii myös filosofiseen tyyliinsä muun muassa ihmisen elämään liittyviä kysymyksiä ja esittää esimerkiksi tällaisen näkemyksen:

”On aika pelottavaa ja yllättävää, miten pentuja yli kolmekymppiset voivat olla. Enkä nyt puhu ainoastaan urheilijoista, kun sanon että monilta puuttuu tietynlainen arvopohja, omatunto ja suunnitelma elämälle.”