Jääkiekon miesten Liigaa voi jatkossa katsoa Telian lisäksi myös C Moren suoratoistopalvelusta. C More näyttää suorina lähetyksinä runkosarjan kaksi viimeistä viikkoa sekä kaikki pudotuspelit.

Liigan lisääminen C Moren tarjontaan on seurausta Telia Companyn sekä Bonnier Broadcastingin viime joulukuussa solmimasta yrityskaupasta, johon myös MTV Oy kuuluu.

”C More on huippu-urheilun koti, joten on hienoa tarjota asiakkaillemme jatkossa myös kotimaista huippujääkiekkoa. Halusimmekin kirittää uuden tuotteen julki mahdollisimman pian, jo kesken kauden. Liiga on esimakua uusista mahdollisuuksista, joista myös asiakkaamme pääsevät tulevaisuudessa hyötymään”, MTV:n toimitusjohtaja Johannes Leppänen kommentoi tiedotteessa.

Liiga on katsottavissa C More -suoratoistopalvelussa vain C More Total + Liigalla tai Liigapassilla. Tavalliseen Total-pakettiin tulee 15 euroa lisää hintaa kuukaudessa, jos haluaa nähdä liigaottelut. Liigapassi sen sijaan maksaa 27,95 euroa kuukaudessa.