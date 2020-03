Suomi pelaa ensi syksynä jalkapallon Kansojen liigassa samassa lohkossa Walesin, Irlannin ja Bulgarian kanssa. Lohkot arvottiin tiistaina Hollannin Amsterdamissa.

Maailmanlistalla sijalla 58 oleva Suomi pelaa B-divisioonan neloslohkossa. Lohkon joukkueista Wales on maailmanlistalla sijalla 23, Irlanti sijalla 34 ja Bulgaria sijalla 59.

Suomi oli historian ensimmäisessä Kansojen liigassa C-divisioonassa ja selviytyi lohkonsa voittajaksi. Näin ollen Suomi nousi ensi syksynä pelattavaan Kansojen liigan toiseen kauteen B-divisioonaan. Lohkovoitto on tavoittelemisen arvoinen asia, sillä se tarjoaa mahdollisuuden päästä vuoden 2022 MM-kisojen jatkokarsintaan

Kansojen liiga on kokenut pieniä muutoksia, sillä aiemmin A- ja B-divisioonissa oli vain 12 joukkuetta, jotka oli jaettu neljään lohkoon. Tänä vuonna A-, B- ja C-divisioonissa on jokaisessa 16 joukkuetta, jotka on jaettu neljään lohkoon. D-divisioonassa on seitsemän joukkuetta kahdessa lohkossa.

A-divisioonan lohkovoittajat ratkaisevat keskenään Kansojen liigan lopullisen voittajan, mutta myös Suomella on panoksena lohkovoiton ja A-divisioonaan nousun lisäksi paikka MM-karsintojen jatkokarsinnoissa.

VUODEN 2022 MM-kisat pelataan Qatarissa, ja karsinnat käynnistyvät vuonna 2021. Kymmenen karsintalohkon voittajat selviävät suoraan kisoihin. Jatkokarsintoihin selviävät kaikki kymmenen lohkokakkosta ja kaksi Kansojen liigan parasta lohkovoittajaa.

Näin ollen lohkovoitolla Kansojen liigassa Suomella olisi hyvä mahdollisuus selvitä 12 joukkueen jatkokarsintoihin, joista paikka kisoihin irtoaa kolmelle joukkueelle. A-divisioonan lohkovoittajat selviävät suurella todennäköisyydellä kisoihin jo varsinaisista karsinnoista.