Laitahyökkääjä Jere Sallinen oli illan nimi, kun Helsingin IFK kaatoi Kuopion KalPan tiistain liigakierroksella Helsingissä maalein 5–1. Sallinen nakutti hattutempun ja vastasi lisäksi vieraiden ainokaisesta.

Voitto piti HIFK:n haaveet pudotuspelien kotiedusta hengissä. Kuudentena sarjassa jatkava joukkue nousi 101 pisteeseen, kun neljäntenä olevalla Ilveksellä on 104 pistettä. Molemmilla on pelaamatta viisi ottelua. Viidentenä olevalla KooKoolla on 54 ottelusta koossa 102 pistettä.

KalPaa vastaan maaliteon aloitti avauserässä Sallinen, kun Mikael Seppälä istui kampitusjäähyä. Sebastian Dyk laukoi, ja Sallinen siirsi Eero Kilpeläisen torjuman kiekon verkkoon maalin edestä.

Sallinen vastasi myös epäonnisesta tasoituksesta. KalPan Aleksi Klemetti laukoi, Atte Engren torjui, ja kiekko kimposi Sallisen luistimesta maaliin.

Dyk vei HIFK:n uudestaan johtoon toisen erän alussa. Anton Lundell voitti hyökkäyspään aloituksen, ja Dyk napautti kiekon ohi Kilpeläisen.

Sitten Sallinen jatkoi taas maalitehtailuaan. 3–1-osuma syntyi puolihuolimattomalla lämärillä takayläkulmaan, ja illan kolmas osuma puolestaan maalin edestä Tobias Winbergin ja Paajasen esityön jälkeen. Sallisella on tältä kaudelta koossa tehot 21+15.

Kolmannessa erässä loppulukemia kaunisteli tyhjään maaliin Teemu Turunen.

Sallisen ohella isäntien tukipilari oli maalivahti Engren, joka torjui 25 laukausta. HIFK:n seuraava ottelu on perjantaina, kun se kohtaa kotihallissa seitsemäntenä olevan HPK:n.