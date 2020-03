Seuratoiminnan ammattimaistuminen on lisännyt junioriurheilun eriarvoisuutta. Talkootöiden väheneminen ja rahantarpeen kasvu ovat luoneet tilanteen, jossa harrastusmaksut jatkavat nousuaan.

Julkaistu: 2:00

Karkkirasioiden kauppaamista ja yömyöhäistä mokkapalojen leipomista, järjestyksenvalvontaa sekä liikenteenohjausta. Perinteistä talkootyötä on junioriurheilun parissa monenlaista, mutta päämäärä on sama – kalliiden osallistujamaksujen keventäminen.

Tai ainakin näin on ollut. Nykyään yhä suurempi osa vanhemmista haluaa viettää vapaa-aikansa muilla tavoin, eivätkä talkoot ole varainhankinnan muotona enää houkutteleva vaihtoehto.

Useissa juniorijoukkueissa talkoot on lopetettu väenpuutteen vuoksi kokonaan, minkä seurauksena kausimaksut ovat kasvaneet.

”Kun on joukkueen toiminnassa mukana muutaman vuoden, huomaa nopeasti, että talkoissa on aina se sama porukka. Aktiivisia on yleensä ehkä neljäsosa, loput tulevat jos tulevat. Silti tulot pitäisi jakaa koko joukkueelle”, kertoo HJK:n D13-akatemiajoukkueen joukkueenjohtaja Jarkko Hellgren.

Talkoista koituvan hyödyn saa kohdistaa seuran sisällä tietylle joukkueelle muttei suoraan vain talkootöihin osallistuville. Vanhempi ei siis voi talkoilemalla kuitata esimerkiksi halvempaa kuukausimaksua ainoastaan omalle lapselleen, sillä tämä voitaisiin tulkita verottajan silmissä vastikkeelliseksi tuloksi.

”Päätös olla tekemättä talkoita on tullut yrityksen ja erehdyksen kautta. Valitettavasti talkoiden tekeminen kaatuu vain osalle perheistä, jos siihen ei velvoiteta kaikkia”, vahvistaa HIFK:n D06-junioreiden joukkueenjohtaja Katja Kivenjuuri.

Yksi syy talkootoiminnan kuihtumiseen on heikko rahallinen hyöty. Seuratoiminnan asiantuntija Mikko Mäntylä kertoo, että seuroissa on monesti havaittu vanhemmilla olevan keskimäärin enemmän pulaa ajasta kuin euroista.

”Monet tekisivät mieluummin palkkatöissään muutaman tunnin ylitöitä kuin vähemmän tuottavaa talkootyötä.”

HIFK:n D06:n maalivahtina pelaavan Lauri Joenpolven vanhemmat Minna ja Petteri Joenpolvi allekirjoittavat väitteen vapaa-ajan vähyydestä.

Joenpolvet ovat tyytyväisiä joukkueen päätökseen talkootöistä: se mahdollistaa osallistumisen pienemmällä suorituksella. Jo nyt aikaa vievät viikoittain keskimäärin viisi jääkiekkojoukkueen harjoitus- ja pelitapahtumaa, yhdet maalivahtijäät ja perheen lasten muut harrastukset.

”Harrastusten kyyditsemisten ja hektisen työelämän päälle talkoot olisivat aika tekemätön paikka. Parina vuonna järjestettiin yksittäisiä muutaman päivän turnauksia, mikä oli ihan mukavaa. Silloin tosin puhuttiin myös joukkueen kannalta merkittävistä hyödyistä, kun esimerkiksi lakujen myynnistä saadut tuotot ovat olleet aika rajalliset”, Petteri Joenpolvi sanoo.

”Toimitsijan tehtäviä otteluissa en koe millään tavalla kuormittavana, sillä olisimme paikalla joka tapauksessa.”

”Jääkiekossa kokonaiskustannukset ovat niin isot, että sieltä täältä tulevat muutamat kympit eivät ehkä ole sen väärti.”

Minna ja Petteri Joenpolvi seurasivat harjoituksia Paloheinän jäähallissa. Kuva: Mika Ranta / HS

Omien ja lastensa harrastusten yhteydessä Joenpolvet ovat seuranneet urheiluseurojen toimintaa jo pitkään. He ovat havainneet talkoiden vähentyneen merkittävästi sekä pitkällä aikavälillä että muutaman viime vuoden aikana.

”Seurojen ja lajien välillä on toki eroja”, Minna Joenpolvi huomauttaa.

”Useimmiten lajeissa, joissa on enemmän pienimuotoisia talkoita, kustannuksetkin ovat pienemmät ja kokonaisvaikutus siten isompi. Jääkiekossa kokonaiskustannukset ovat niin isot, että sieltä täältä tulevat muutamat kympit eivät ehkä ole sen väärti”, Petteri Joenpolvi sanoo.

Verotuskäytännössä talkootyö määritellään vapaaehtoisten tekemäksi kertaluontoiseksi työksi, joka hyödyttää välittömästi yhteisön tarkoituksen mukaista yleishyödyllistä toimintaa.

Vapaaehtoisille ei saa maksaa työstä palkkaa tai muuta siihen verrannollista vastiketta. Tällöin talkootöihin osallistuvan ei tarvitse itse maksaa veroja tekemästään työstä.

Jos talkootyö ei liity oleellisesti seuran toimintaan, työn tulee olla hyvin tilapäistä. Esimerkiksi seuran järjestämissä omissa kilpailuissa tapahtuva järjestyksenvalvonta on sallittua, mutta jos seuralta tilataan järjestyksenvalvontaa säännöllisesti johonkin muuhun seuran ulkopuoliseen tapahtumaan, talkoilla hankittu raha voi muuttua verottajan silmissä kunkin talkoilijan ansiotuloksi.

”Jokin säännöllinen rytmi, kuten viikoittainen tai kuukausittainen toiminta, antaa jo viitettä siihen suuntaan, onko se talkoolaisten omaa tuloa”, sanoo Verohallinnon johtava veroasiantuntija Aki Mattsson.

Seurojen verovalvontaa tehdään yhdistysten veroilmoitustietojen perusteella. Joskus Verohallinnon huomion voivat herättää myös yksittäiset vinkit tai esimerkiksi julkisuudessa ilmenevät seikat. Mattssonin käsityksen mukaan seuroissa tiedetään varainhankinnan pykälistä suhteellisen hyvin, mutta parannettavaakin on.

”Suomessa varmaan valtaosa yhdistyksistä on sellaisia, jotka eivät tuota Verohallinnolle lainkaan ongelmia. Jotkut putiikit ovat sitten toisenlaisia. Urheiluseurojen päättäjissä olisi hyvä olla ihmisiä, joilla olisi silmää kirjanpidon numeroille ja verotuksen säännöille”, Mattsson toteaa.

Katja Kivenjuuri kokosi teräsuojukset kasaan. Kuva: Mika Ranta / HS

Liikuntakasvatuksen professori Pasi Koski ja projektitutkija Pasi Mäenpää ovat tarkastelleet suomalaisten liikunta- ja urheiluseurojen muutoksia vuosina 1986–2016.

Kolmen vuosikymmenen aikana seurojen vuositulojen keskiarvo on kasvanut noin 46 000 eurosta 126 000 euroon.

Samalla seuratoiminnan ammattimaisuus on lisääntynyt ja seurojen palkkaamien työntekijöiden määrä kasvanut. Kun talkootoiminta sen sijaan on vähentynyt, osallistumismaksut ovat kohonneet merkittävästi.

”Lisäksi jotkin kunnat, jotka ovat pitkään pitäneet kiinni lasten ja nuorten harrastuspaikkojen maksuttomuudesta, ovat joutuneet luopumaan tästä hienosta periaatteesta”, Koski toteaa.

”Jostain raha on kaivettava, ja vanhempien kukkaro on tänä päivänä se oleellisin rahanlähde. On vaikea yhtälö pystyä palkkaamaan työntekijä ja estää yksittäistä vanhempaa joutumasta maksajaksi.”

Etenkin jääkiekosta on tullut Suomessa kallis harrastus.

HS kertoi joulukuussa Nuorten Leijonien hyökkääjästä Joonas Odenista, jonka äiti Minna Hakala-Oden joutui kahden kiekkojuniorin yhteensä 750 euron kuukausimaksujen lisäksi hoitamaan pelikauden aikana 40 talkoovuoroa.

”Jos olisi ollut rahaa, olisin voinut maksaa talkoista ja saada jonkun tytön tekemään ne. Rikkaat tekivät niin”, Hakala-Oden kertoi HS:lle tuolloin.

Seuran talkoista saamia varoja olisi mahdollista kohdentaa vähävaraisten harrastuksen tukemiseen. Mikko Mäntylän mukaan tällainen järjestely on kuitenkin harvinainen. Vanhemmat saavat usein hakea seuralta myös alennusta maksujen helpottamiseksi, mutta hakemuksia tehdään isommissakin seuroissa todella vähän, Mäntylä sanoo.

Erään seuran kauden päättäjäisissä on puolestaan jaettu palkintona stipendiä, jolla on saanut alennusta harrastusmaksuihin. Verohallinnon Mattsson ei kuitenkaan pidä tällaista menettelyä hyvänä ideana.

”Kun palkitseminen muodostuu rahaksi tai rahanarvoiseksi eduksi, tulisi seurassa arvioida, onko se tasa-arvoista seuran sisällä tai verotuksessa mahdollisesti saajansa tuloa. Junioreiden kohdalla kysymys kuuluu, kuka tällöin saa edun: lapsi vai todennäköisemmin hänen vanhempansa.”

”Valitettavasti talkoiden tekeminen kaatuu vain osalle perheistä, jos siihen ei velvoiteta kaikkia.”

HIFK:n D06-juniorien joukkueenjohtaja Katja Kivenjuuri seurasi harjoitusten etenemistä. Kuva: Mika Ranta / HS

Koski sanoo suomalaisten olleen ennen ”kuuliaisia kansalaisia”, jotka olivat valmiita toimimaan yhteisen hyvän eteen. Kahdenkymmenen viime vuoden aikana tilanne on kuitenkin muuttunut.

Koski jakaa vanhempien suhtautumisen seuratoimintaan ja talkoisiin neljään ryhmään.

Ensimmäisessä ryhmässä olevat pitävät itseään veronmaksajina ja seuraa kirjaston kaltaisena julkisena laitoksena, johon mennään saamaan palvelua.

”Oletus on, että nurkassa on rahasäkki, josta voi tarvittaessa ammentaa.”

Toinen ryhmä ajattelee seuraa myymälänä ja vaatii maksavina asiakkaina, että myös tuote on kunnossa. Jos näin ei ole, vaihto kilpailijaan käy ongelmitta.

Kolmannessa ryhmässä seurat hahmotetaan tuotantolaitoksina, Koski sanoo.

”Se on ikään kuin liukuhihna: vanhemmat ovat valmiita investoimaan, kun vievät muksunsa hihnan alkupäähän, mutta odottavat, että liukuhihnan päästä tulee ulos NHL-tähti tai vastaava. He huolehtivat, että investointi tuottaa.”

Viimeisessä ryhmässä ovat talkoisiin aktiivisesti osallistuvat ihmiset, jotka näkevät seuran ”meinä”.

”Tällainen talkootyön idea perustuu siihen, että tehdään yhteisen hyvän eteen asioita. Se ei ole enää itsestään selvää tämän päivän ihmisille, jotka löytävät ajatusmalleja kolmesta muusta vaihtoehdosta.”

Koski toteaa, että vielä on seuroja, joissa tehdään talkootöitä. Hän ei näe suurten ja pienten seurojen eroa tässä mielessä merkittävänä, vaan asiaan vaikuttaa enemmän sijainti.

”Isommissa kaupungeissa nämä ’asiakkaat’ ovat liikkeellä. Joissain maaseutuympäristöissä homma ei yksinkertaisesti pyöri ilman talkoolaisia.”

Osassa pääkaupunkiseudun joukkueista talkoita on onnistuttu pyörittämään, kun työt on annettu pelaajien tehtäviksi. Keräyskohteena on ollut kausimaksun sijaan ulkomaiden turnausmatka, jonka kustannuksia on saatu talkoilla pienennettyä.