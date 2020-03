Tv-urheilun uusjako jatkuu odotetulla tavalla. NENT Group eli Viasat/Viaplay tiedotti keskiviikkona hankkineensa formula ykkösten pohjoismaiset tv-oikeudet vuosille 2022–2024. Hankinta oli odotettu, sillä NENT Groupilla oli jo aiemmin formulaoikeudet osassa pohjoismaita.

Mielenkiintoiseksi hankinnan tekee se, että nyt kaappauksen kohteena oli nimenomaan suomalaisten suosima laji verrattuna muihin pohjoismaihin. Hiukan samaa on NENT Groupin toisessa hankinnassa eli jääkiekon MM-kisoissa, jotka siirtyvät Viasatille vuonna 2024.

Molemmissa tapauksissa menettäjänä oli MTV:n C More. Eli enää ei voida puhua, että Yle on se, joka jää nuolemaan näppejään.

Miksi näissä tv-sopimuksissa on erityistä mielenkiintoa?

Juuri tuo Suomi-näkökulma on olennainen seikka. Kun NENT Goup hankki pohjoismaisten hiihtolajien tv-oikeudet (syksystä 2021 alkaen), silloin puhuttiin, että Suomi sai ne ikään kuin kaupanpäälle. Norjassa ja Ruotsissa uskotaan olevan enemmän maksuhalukuutta hiihtokisoja kohtaan.

Sen sijaan etenkin formuloissa mutta myös MM-jääkiekossa maksuhalukuutta löytynee myös Suomesta. Ja nimenomaan Suomessa maksu-tv:llä on lähinnä voitettavaa, sillä muihin pohjoismaihin verrattuna täällä markkina on yhä pieni mutta samalla kasvupotentiaalia on paljon.

Jossain kommenteissa on arvioitu, että C More saattaa olla lähinnä tyytyväinen formuloiden poistumisesta, kun suomalaiskuskien tilanne voi olla heikko vuonna 2022. Voin melkeinpä vakuuttaa, että MTV:n ja sen nykyisen pääomistajan Telian kopeissa ei ole poksauteltu kuohujuomapulloja.

Kun Telia tuli mukaan tv-bisnekseen kiekkoliigan myötä, formuloista nähtiin märkiä unia. Kun Telia yrityskaupan myötä sai formulat, ilo jää kahden kauden mittaiseksi.

Oma juttunsa on se, miten NENT Group rahoittaa kaiken haalimansa. Suomea lukuun ottamatta maksukorttikauppa on kaiketi käynyt hyvin, mutta jossain kohtaa tulee kysymys hinnoittelusta.

Telia on toki luonut latua auki hinnoittelemalla yhden sarjan, Liigan, kohtuullisen kovalle tasolle. Viaplayssa taas on myyty yksittäisiä nyrkkeilyotteluita lähes 50 eurolla. Jää nähtäväksi, millä hinnalla formuloita pääsee katsomaan vuonna 2022.

Lisäksi kannattaa huomata, että NENT Groupin juuret ovat Kinnevik-konsernin MTG Groupissa, jossa investointeja ei ole pelätty. Esimerkiksi Metro-lehdellä valloitettiin maita ja kaupunkeja isolla rahalla, ja sittemmin homma kaatui omaan mahdottomuuteensa Etelä-Amerikkaa lukuun ottamatta. Tästä lienee viisastuttu.