Vain alle viisi kuukautta ennen Tokion olympialaisia Yhdysvaltojen voimisteluliitto ehdottaa miljoonien dollareiden sopimusta lopettaakseen pimeän ja kivuliaan luvun, jossa sadat voimistelijat joutuivat joukkueen entisen lääkärin Larry Nassarin seksuaalisen hyväksikäytön uhreiksi.

Yhdysvaltojen voimisteluliiton tarjoaman sopimuksen arvo on 217 miljoonaa dollaria (lähes 200 miljoonaa euroa).

Lajin valovoimaisin tähti Simone Biles ei hyväksy ehdotusta, kertoo New York Times. Eikä myöskään toinen olympiakultamitalisti Aly Raisman ja muut uhrit suostu sopimukseen.

Voimistelijat kaipaavat yhä vastauksia siihen, miten oli mahdollista, että Nassar pystyi ahdistelemaan satoja tyttöjä ja naisia, vaikka hän oli Yhdysvaltojen voimisteluliiton, Yhdysvaltojen olympiakomitean ja Yhdysvaltojen paralympiakomitean sekä useiden muiden valmentajien valvonnassa.

”He yrittävät vain lakaista asian maton alle ja toivovat ihmisten unohtavan sen, kun ihmiset katsovat kesällä olympialasia”, Raisman sanoi maanantaina NBC:n Today-show’ssa.

Raisman syytti myös olympiajärjestöjä peittelystä, mutta hän ei tarkemmin sanonut, mitä peiteltiin. Raismanin mukaan hänellä ei ole asiasta sen tarkempaa tietoa.

Kaiken kaikkiaan tiedon puute on koko ongelman ydin, kirjoittaa New York Times. Useissa kuulusteluissa on kyselty, ketkä tiesivät, milloin tiesivät ja mitä he tiesivät.

Tiedon puute on muun muassa vaivannut Bilesiä niin paljon, että hän sanoo olevan ongelmia pitää asiaa poissa mielestään.

”Vaikeaa olla ajattelematta kaikkea, mitä en haluaisi ajatella”, Biles twittasi viikko sitten.

Seuraavaksi on edessä neuvotteluja, kuulemisia ja erilaisia tarjouksia tasapainoiluineen, miten asia voitaisiin ratkaista. Yksi vaihtoehto on se, että tuomioistuin hylkää asian ja juuri sitä Nassarin uhrit haluavat.

Nykyinen juristi ja entinen voimistelija Rachael Denhollander, joka ensimmäisenä julkisesti kertoi Nassarin hyväksikäytöstä, sanoo, että jos rahaa ei olisi määritelty tärkeämmäksi kuin lasten turvallisuutta, asia olisi ratkaistu jo kolme vuotta sitten.

”Puhumme suurimmasta seksuaalisesta ahdistelusta urheilun historiassa. Tärkeintä on se, että selviytyjät eivät aio antaa tämän asian olla.”

Nassar istuu vankkilassa 175 vuoden tuomiota.