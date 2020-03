MTV on näyttänyt suomalaisten suosikkiurheilua formula ykkösiä yli 25 vuotta, mutta kahden vuoden päästä pitkä perinne päättyy.

Viasatin emoyhtiö Nordic Entertainment Group (NENT Group) tiedotti keskiviikkona hankkineensa F1-sarjan mediaoikeudet yksinoikeudella Suomeen, Ruotsiin, Tanskaan, Norjaan ja Islantiin vuosiksi 2022–2024. Yhtiöllä oli lähetysoikeudet jo aiemmin muissa Pohjoismaissa.

MTV on näyttänyt formula ykkösiä yksinoikeudella vuodesta 1994 ja on ollut tekemässä suomalaisista ”formulakansaa.” Ajanjaksoon mahtuvat Mika Häkkisen ja Kimi Räikkösen maailmanmestaruudet ja Valtteri Bottaksen nousu sarjan eliittiin.

Formula 1 on ollut on myös ollut yksi tärkeimmistä urheilukilpailuista maksu-tv:n kehittymisessä Suomessa. MTV:n toimitusjohtaja Johannes Leppänen myöntää, että pitkän yhteistyön päättyminen F1-sarjan kanssa on kova paikka.

”Onhan tämä harmittavaa ja sääli. F1 on ollut pitkään Maikkarin dna:ta. On harmi, että hävisimme sen”, hän sanoo.

Leppänen oli ollut tietoinen kanavan brändilajin menettämisestä jo jonkin aikaa, joten yllätyksenä NENT Gropin sopimusuutinen ei keskiviikkona tullut.

Leppäsen mukaan formula ykkösten hinta nousi yksinkertaisesti liian korkeaksi yhtiölle.

”Peli on aika kovaa ja kustannuksen olisivat nousseet niin korkeiksi, että ei ollut perusteltua jatkaa”, hän sanoo.

F1 on ollut jo tähän asti yksi Suomen kalleimmista urheiluoikeussopimuksista. Telian Liiga-sopimuksen arvoksi on arvioitu yli 20 miljoonaa euroa kaudessa.

Kuinka paljon sen hinta olisi noussut?

”Sitä en viitsi kommentoida, mutta huomattavasti on noussut.”

Vielä formula ykkösten ja MTV:n tarina ei ole kuitenkaan lopussa, sillä kanava näyttää autourheilun seuratuinta kilpailua vielä kaksi kautta.

MTV:n urheilutarjontaan C Moren kanavilla kuuluu formula ykkösten lisäksi muun muassa jalkapallon Mestarien liiga ja Espanjan liiga, yleisurheilun Timanttiliiga ja golfin PGA Tour.

Suomalaiset ovat seuraneneet Kimi Räikkösen otteita MTV:n F1-lähetysten kautta pian 20 vuotta. Kuva: Hoch Zwei / Zuma

Uusin syömähammas on kotimainen jääkiekkoliiga, joka päätyi MTV:n tarjontaan, kun sarjan mediaoikeudet omistava Telia osti Bonnierin tv-liiketoiminnan ja samalla MTV:n.

”Teemme kaksi vuotta eteenpäin työtä kunnialla”, Leppänen kommentoi.

Liigaa Leppänen kuvaa formula ykkösten veroiseksi oikeudeksi Suomessa.

”Keskitymme Liigaan ja teemme siitä hienomman kuin se on nyt. Olemme sitoutuneet urheiluun edelleen, ja onhan muitakin urheiluoikeuksia.”

Formula ykkösten menetyksen jälkeen MTV:llä pitäisi olla käytettävissä myös lisää pelimerkkejä urheiluoikeuksiin eli hankintoja voi olla luvassa.

”Liiga ei tietenkään riitä, mutta se on hieno lisä tarjontaamme ja merkittävyydessään Liiga on formula ykkösten tasoa Suomessa ja onhan meillä Mestarien liigakin ja muuta.”

Kilpailu suomalaisista penkkiurheilijoiden rahoista ja ajasta on kiristynyt viime vuosina, kun pohjoismainen Nent Group ja amerikkalainen Discovery ovat tiivistäneet otettaan.

Viasatille NENT Group on hankkinut muun muassa hiihdon maailmancupin ja MM-kisat vuodesta 2021 lähtien ja jääkiekon MM-kisat vuodesta 2024 eteenpäin. Discoverylla on muun muassa olympialaisten mediaoikeudet.

MTV:n lisäksi häviäjänä on ollut Yle. Useissa maissa operoivat Discovery ja NENT Group pystyvät maksamaan urheiluoikeuksista hintoja, joihin Yle ja MTV eivät pysty vastaamaan.

Entä riittääkö MTV:n uudella omistajalla Telialla lihakset kilpailuun urheiluoikeuksista?

”Halutessaan Telialla riittää lihakset. Se on yksi syy varmasti kaupalle. Saamme enemmän lihaksia oikeuksiin ja kansainvälistä kilpailua vastaan, mutta pystymme turvaamaan paremmin myös suomalaisen ja ruotsalaisen paikallisen median.”

Korostuko MTV:n tarjonnassa jatkossa paikallinen urheilu?

”Toimintamme ytimessä on muutenkin kotimainen ja suomalaisille suunnattu relevantti sisältö eri osa-alueilla ja myös urheilussa on varmasti näin”, Leppänen sanoo.

”Formula ykkönenkin on ollut melkein suomalainen laji. Siellä on ollut melkein joka kausi suomalaisia huippukuskeja.”