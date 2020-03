”Aika kauhea fiilis oli lähteä. Sama olo oli kuin on ollut muinakin päivinä, että täällä reissussa kroppa ei ole toiminut ollenkaan. Lähdin aika pelokkaasti kisaan.”

Näin maajoukkuehiihtäjä Anita Korva kuvasi Hiihtoliiton äänitteessä tunnelmiaan ennen torstain kilpailua alle 23-vuotiaitten MM-kisoissa Saksassa.

Viime talvena Korva saavutti alle 20-vuotiaissa kolme MM-pronssia kotikisoissa Lahdessa.

Tämä kausi on mennyt aivan päinvastaisissa tunnelmissa. Oberwiesenthalissa Korva oli aikaisemmin saavuttanut sijat 34 (sprintin karsinta), 44 (10 km/p), ja torstaina tuli 34. sija 15 km:n (v) yhteislähdössä.

Tappiota ylivoimaiselle voittajalle, maailman parhaisiin normaalimatkojen hiihtäjiin kuuluvalle Ruotsin Ebba Anderssonille tuli runsaat neljä minuuttia.

Nämä tulokset kauden pääkilpailuissa eivät selity siirtymisellä vanhempien ikäluokkaan, eivätkä suksiongelmilla, joita suomalaisilla oli ainakin torstaina.

Sen sijaan Korvan tulokset noudattavat samaa tasoa, jota ne ovat olleet oikeastaan läpi koko kauden.

”Pitää vähän yrittää miettiä, mikä tässä näin pahasti mättää”, Korva sanoi torstaina ja kuvasi STT:lle kisa olleen ”ihan pohjanoteeraus”.

Viime kaudella kolme pronssia tuoneitten nuorten MM-kisojen jälkeen Korva sijoittui yleisen sarjan SM-kisoissa Imatralla pronssille (10 km/p) jätteäen taakseen monta maajoukkuenaista. Sen jälkeen oli vuorossa Lahden maailmancup, josta tuliaisina oli sprintin 22. sija, uran paras.

Korva pääsi mukaan Seefeldin MM-kisoihin, mutta siellä paras vire oli jo mennyttä, ja ainoa matka sprintti sujui karsinnan 51. sijan arvoisesti.

Huhtikuussa Korva meni suorittamaan vapaaehtoisena varusmiespalvelusta, ja keväällä tuli valinta A-maajoukkueeseen.

Nyt Korva on alikersantti, ja varusmiespalvelus on loppusuoralla. Hiihdon osalta talvi on mennyt kuitenkin rajusti alakanttiin, vaikka tavoitteet olivat armeijan takia maltilliset. Kyse oli lähinnä aikaisemman tason säilyttämisestä ja pysymisestä terveenä.

Anita Korva vannoi sotilasvalan toukokuussa 2019. Kuva: Pekka Moliis

Kun katsoo Korvan tämän kauden tuloksia, sieltä ei juuri kohokohtia eikä viime kauden tasoa löydy.

Vöyrin SM-kisoissa Korva sijoittui kympillä (p) kahdeksanneksi, mutta ei yltänyt sprintissä (v) edes välieriin eli 12 parhaan joukkoon. Siellä hän valitteli lihasten tukkoisuutta.

Viime keväänä Korvan henkilökohtaiseksi valmentajaksi tullut Olli Ohtonen muistuttaa, että sekä armeija että valmentajan vaihtuminen olivat urheilijalle suuria muutoksia.

”Tiedostettiin heti alkuun, että niillä on vaikutusta. Ne haasteet realisoituivat vähän odotettua suurempina niin, että tulos ei ole tullut sille tasolle, jota olisi toivottu. Syksyllä tuli tehtyä valmentautumisen suhteen virhepäätelmiä, jotka näkyivät alkukauden vauhdissa”, sanoi Ohtonen, joka valmentaa myös Iivo Niskasta.

Ohtosen mukaan armeija on aiheuttanut Korvalle peruskuormaa.

”En ole osannut ottaa sitä ehkä riittävästi huomioon kokonaiskuormituksessa, ja sen takia harjoitusvasteet ovat olleet vähän yllättäviä.”

Oberwiesenthal, Saksa: Pohjoismaisten hiihtolajien nuorten MM-kilpailut, 6. päivä, alle 23-vuotiaiden matkat:

Naiset, 15 km (v, yhteislähtö): 1) Ebba Andersson Ruotsi 35.44,4, 2) Moa Lundgren Ruotsi jäljessä 37,1 sekuntia, 3) Emma Ribom Ruotsi –45,2, 4) Flora Dolci Ranska –55,8, 5) Chi Chunxue Kiina –1.28,7, 6) Moa Olsson Ruotsi –1.32,9, ...suomalaiset: 31) Emmi Lämsä –3.55,9, 34) Anita Korva –4.03,0, 35) Anni Alakoski –4.04,0. Vilma Nissinen keskeytti.

Miesten, 30 km (v, yhteislähtö): 1) Harald Östberg Amundsen 1.12,42,0, 2) Sergei Ardashev Venäjä –7,4, 3) Haavard Moseby Norja –40,5, 4) Thomas Bucher-Johannessen Norja –1.12,7, 5) Simone Dapra –1.51,5, 6) Jon Rolf Skamo Hope Norja –2.27,6, ...suomalaiset: 30) Remi Lindholm –6.32,7. Aleksi Parttimaa keskeytti.

Seuraava kilpailu: 6. 3. Alle 20-vuotiaiden naisten 4x3,3 kilometrin viesti, alle 20-vuotiaiden miesten 4x5 kilometrin viesti.