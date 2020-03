Suomen jalkapallomaajoukkuetakin valmentanut Roy Hodgson on tehnyt jatkosopimuksen Valioliigassa pelaavan Crystal Palacen kanssa.

Hodgson, 72, sopimus Crystal Palacen kanssa kattaa ensi kauden. Hän valmentaa lontoolaisjoukkuetta kolmatta kauttaan.

Crystal Palace on Valioliigassa tällä hetkellä sijalla 12 ja on käytännössä varmistanut jo sarjapaikkansa. Kahdessa edellisessä ottelussaan joukkue on voittanut Newcastlen ja Brightonin maalein 1–0.

Hodgson kertoi olevansa iloinen saadessaan jatkaa Palacen managerina.

”Olen ylpeä siitä mitä olemme saavuttaneet viimeisen 2,5 vuoden aikana”, hän kommentoi.

”Olen kannattanut Crystal Palacea jo nuorena poikana ja kaikki tietävät tunteeni seuraa kohtaan. Minulla on erityinen side kannattajiin ja tiedän, etät pelaajat, seuran omistajan ja minä teemme kaikki työtä kohtu yhteistä tavoitetta.”

Hodgsonin ura valmentajana alkoi Ruotsin Halmstadissa vuonna 1976. Nyt hänellä on menossa 44:s kausi. Hodgson valmentanut muun Englannin ja Sveitsin maajoukkueita, Liverpoolia ja Inter Milania.