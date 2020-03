”Voi olla vähän hiljaisempaa meininkiä meillä hiihtää sunnuntaina”, Iivo Niskanen sanoi viime viikonloppuna Lahdessa, kun puheeksi tuli legendaarinen perinteisellä hiihdettävä 50 kilometrin kilpailu Norjan hiihtopyhätössä, Oslon Holmenkollenilla.

Niskanen osui enemmän oikeaan kuin luulikaan. Tuolloin ei vielä tiedetty, että koko viikonlopun ajan Holmenkollenilla on hiljaisempaa kuin koskaan aikaisemmin tämän suuren ja perinteikkään norjalaisen kansanjuhlan aikana.

Torstaina tuli tieto, että tapahtuma suljetaan kokonaan yleisöltä koronaviruksen leviämisen pelossa.

Niskasen virnuillen esittämä kommentti liittyi siihen, että Holmenkollenin latujen varrella meno on yltynyt viime vuosina melko vilkkaaksi, kun yleisön vauhdittajana on ollut reipasta alkoholinkäyttöä.

Niskanen oletti, että sunnuntaina yleisöstä on jo paras puhti poissa.

Yli sata vuotta hiihdetyn ”Kollenin” viidenkympin voitto on hiihtäjien keskuudessa sellaisessa maineessa, että se on arvokkainta, mitä maailmancupissa voi yksittäisessä osakilpailussa saavuttaa.

Niskanen on monessa yhteydessä tehnyt selväksi, että hän arvostaa tuota voittoa lähes yhtä korkealle kuin arvokisavoittoja, joita hänellä on jo kolme.

Niskanen on jo viisi kertaa hiihtänyt Holmenkollenin viisikymppisen, neljä kertaa perinteisellä ja kerran vapaalla.

Nyt on neljäs vuosi, kun voitto on hänelle realismia. Parhaimmillaan hän on yltänyt toiseksi. Se tapahtui vuonna 2017, puolitoista viikkoa myöhemmin, kun hän voitti Lahdessa MM-kultaa 15 km:llä.

Tuolloin Niskanen karkasi Holmenkollenin yhteislähtökisassa Norjan Martin Johnsrud Sundbyn kanssa muulta joukolta, mutta joutui lopussa antautumaan kymmenellä sekunnilla.

Nyt kisasta odotetaan lähinnä Niskasen ja Venäjän Aleksandr Bolšunovin keskinäistä otatusta, jollainen nähtiin viime viikonloppuna Lahden 15 km:lläkin. Sen vei Niskanen.

”Kollen on Iivolle yksi kauden pääkilpailuja. Ruka ja Lahti olivat myös, ja ne menivät onnistuneesti maaliin. Tulee mielenkiintoinen kisa”. Niskasen valmentaja Olli Ohtonen sanoo.

Viime vuosina viisikymppinen on hiihdetty Holmenkollenilla pitkän nousuosuuden sisältävällä 8,3 kilometrin lenkillä, mutta nyt on kisajärjestäjien mukaan käytössä 6,2 kilometrin latu.

Se on hieman tavanomaista helpompi, mikä on pieni takaisku kovan hapenottokyvyn omaavalle ja pitkissä nousuissa viihtyvälle Niskaselle.

”Viime viikonloppu osoitti, että Iivon kunto on ihan hyvä ja stabiili. Hän pystyi hiihtämään hyvin, vaikka sen pohjoismaisen tourin jälkeen oli kuormitusta, kuten kaikilla muillakin.”

Kisassa sallitaan tällä kertaa vain yksi suksienvaihto, kun niitä ennen oli kaksi. Sääennusteissa näkyy sunnuntaille vesisadetta, joten Niskanen saattaa saada toivomansa raskaan vesikelin.

Jos huonosti käy, Holmenkollenin viisikymppinen hiihdetään maailmancupissa viimeisen kerran.

Kansainvälisen hiihtoliiton FIS:n maastohiihtojohtaja Pierre Mignerey sanoi keskiviikkona norjalaislehti VG:lle, että FIS:n pitää harkita kisan poistamista mc-ohjelmasta.

Perusteluna on se, että kilpailuun osallistuu liian vähän ulkomaisia hiihtäjiä. Viime vuonna mukana oli vain 45 miestä, joista 15 oli norjalaisia.

Tähän on arveltu syyksi ainakin sitä, että ulkomaisten hiihtäjien silmissä mc-pisteitten saavuttaminen on huomattavasti vaikeampaa, koska kovia norjalaisia pääsee mukaan normaalia enemmän niin sanotun isäntämaan kansallisen kiintiön takia.

Hiihtopiireissä Mignereyn ajatus on otettu vastaan lähinnä järkytyksellä.

Hiihdon maailmancup jatkuu viikonloppuna Holmenkollenilla. Naisten 30 kilometrin (p) kisa hiihdetään lauantaina kello 13 ja miesten 50 kilometrin kisa sunnuntaina kello 12.30. Ohjelmassa on myös mäkihypyn ja yhdistetyn maailmancupin kilpailut. Yle näyttää kisat suorilla lähetyksillä.