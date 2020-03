Sami Välimäki pääsi Qatarissa viidennen kerran peräkkäin jatkoon viikonlopun kierroksille. Kuva: Warren Little / Getty Images

Viime sunnuntaina Sami Välimäki, 21, ylsi kaikkien aikojen nuorimpana suomalaisena golfin miesten Euroopan-kiertueen voittoon Omanissa.

Sen jälkeen Välimäellä oli vain muutama päivä aikaa valmistautua ja ennen kaikkea latautua henkisesti seuraavaan kilpailuun.

Sellainen asetelma ei ole helppo kokeneemmallekaan pelaajalle, mutta siitä huolimatta Välimäki sinnitteli perjantaina viikonlopun kierroksille Qatarin Dohassa pelattavassa kilpailussa.

Perjantain kierros alkoi Välimäeltä mainiosti, kun hän teki eaglen toisella reiällä. Kun ennen kierroksen puoliväliä tuli kaksi peräkkäistä bogia, alkoi taistelu cut-rajan tuntumassa. Lopulta Nokia River Golfia edustava pirkkalalainen onnistui pysymään rajan oikealla puolella.

Tämä on Välimäelle vasta uran seitsemäs kilpailu pääkiertueella ja kuudes sen varsinaisena jäsenenä. Viime syyskuussa hän pääsi mukaan Hollannin kisaan manageritoimiston järjestämällä kutsulla.

Nyt Välimäen tilastoissa on viisi jatkoon pääsyä, ja ne ovat tulleet peräkkäin tuoreimmissa kisoissa.

Dohan Education City Golf Clubilla pelattavassa kilpailussa Välimäki on tilanteessa yksi alle parin (70+71). Johdossa ovat Englannin Andy Sullivan ja Espanjan Jorge Campillo (–10).

Toisena suomalaisena kisaa jatkaa perjantain kierroksella vahvasti pelannut Kalle Samooja tilanteessa –5 (70+67).

”Sanoin aamulla Samille, että tänään on hyvä lintujenmetsästyskeli. Kyllä sieltä kuusi [birdieä] tarttuikin mukaan. Ihan hyvää peliä kyllä tänään. Vähän pirteämpi esitys eiliseen verrattuna. Hyvistä asetelmista viikonloppuun”, Samooja sanoi tiedotteessa.

Sen sijaan Välimäen voiton varjossa mainiosti neljänneksi sijoittunut Mikko Korhonen epäonnistui raskaasti. Avauskierros sujui suomalaisista parhaiten 69 lyönnillä, mutta toisella Korhonen käytti 75 lyöntiä, mikä merkitsi karsiutumista.

”Kaikki oli yhtä huonoa”, Korhonen sanoi tiedotteessa.

Myös Tapio Pulkkanen (+7/71+78) karsiutui.

Euroopan-kiertue kertoi perjantaina, että ensi viikon kilpailu Keniassa peruuntuu koronaviruksen leviämisen pelossa. Kenian hallitus päätti perua kaikki kansainväliset tapahtumat maassa ainakin kuukauden ajaksi.

Kaikki kiertueen neljä suomalaista ovat ilmoittautuneet Intian kisaan, joka on määrä pelata kahden viikon päästä.

”Näyttää aika pitkältä tauolta nyt. Kenia peruttiin tänään, ja Intia taitaa olla seuraava”, Korhonen sanoi.

Jos Intian kisa perutaan, suomalaisille on luvassa vähintään kahdeksan viikon kilpailutauko. Ennen huhti-toukokuun vaihteessa Espanjassa pelattavaa kilpailua kalenterissa on vain kaksi isoa kisaa Yhdysvalloissa, ja niihin suomalaisilla ei ole paikkaa. Toinen niistä on kauden ensimmäinen major-kilpailu Masters.

Doha, Qatar: Miesten Euroopan-kiertueen kilpailu, palkintoarvo 1,75 miljoonaa dollaria:

Tilanne 36/72 reiän jälkeen, par 71:

132 lyöntiä (10 alle parin): Andy Sullivan Englanti 66+66, Jorge Campillo Espanja 66+66,

133 (–9): Alexander Björk Ruotsi 70+63, Marcus Kinhult Ruotsi 68+65, Joost Luiten Hollanti 65+68, Romain Langasque Ranska 69+64, Oliver Fisher Englanti 69+64,

...suomalaiset:

137 (–5): Kalle Samooja 70+67 (jakaa 21. sijaa),

141 (–1): Sami Välimäki 70+71 (jakaa 60. sijaa),

144 (+2): Mikko Korhonen 69+75 (jakoi 99. sijan),

149 (+7): Tapio Pulkkanen 71+78 (jakoi 126. sijan).

Samooja ja Välimäki jatkavat viikonlopun kierroksille, Korhonen ja Pulkkanen karsiutuivat.