Kilpahiihdon vanha ja käytännössä todettu lainalaisuus on, että peesissä pääsee helpommalla. Tutkijat veivät hiihtäjät tuulitunneliin, jotta selviäisi, millaisen hyödyn peesaaja todellisuudessa saa.

Julkaistu: 2:00

Kaksi Ruotsin maajoukkueasuun pukeutunutta hiihtäjää tekee peräkkäin voimakkaita tasatyöntöliikkeitä rullasuksilla, mutta maisema ei vaihdu. He pysyvät lähes paikallaan.

Kummallakin on happimaski ja turvavaljaat. Matto heidän allaan pyörii vinhaa vauhtia, ja ilmanvastus vaihtelee.

Kaksikko hiihtää tuulitunnelissa. Kyse on tutkimuksesta, joka keskittyy peesaamiseen ja varsinkin siihen, kuinka paljon takana hiihtävä voi säästää voimia ja energiaa.

Kilpahiihdon vanha ja tuttu käytännössä todettu lainalaisuus on, että peesissä pääsee helpommalla. Peesaaminen on oleellinen osa myös maantiepyöräilyä.

Hiihdossa peesaamisen merkitys on jopa kasvamassa. Nykyisin huomattava osa normaalimatkojen kilpailuista hiihdetään arvokisoissa ja maailmancupissa yhteislähdöllä, jolloin edetään ryhmässä ja peesietua on tarjolla.

Hiihdon ystävät muistavat Norjan olympiavoittajan ja maailmanmestarin Petter Northugin, joka oli hurja kiritykki. Häntä ei yleensä nähty yhteislähtöjen kärkipaikoilla ennen loppusuoraa, koska suurimman osan matkaa hän säästeli voimiaan roikkumalla muiden peesissä. Se saattoi olla tarkoin laskelmoitua.

Hiihdossa peesaamista on kuitenkin tutkittu toistaiseksi melko vähän, koska se on ollut käytännössä hankalaa.

Nyt tilanne on korjaantumassa, kun peesaamista on ruvettu tutkimaan tuulitunnelissa.

”Hiihto on paljon taloudellisempaa, kun edessä oleva kaveri blokkaa vastatuulen.”

Ruotsalaiset hiihtäjät Jerry Ahrlin (vas.) ja Laila Kveli hiihtivät peesaustutkimuksen koehenkilöinä tuulitunnelissa Östersundissa. Kuva: Anna Backman-Åkerblom / Mittuniversitetet

Näillä näkymin kevään aikana valmistuu Jyväskylän yliopiston ja kahden ruotsalaisen yliopiston – Göteborg ja Östersundin Mittuniversitetet – yhdessä tekemä peesaustutkimus.

Tutkimuksessa haluttiin selvittää muun muassa sitä, kuinka paljon peesissä hiihtävä hyötyy verrattuna edellä hiihtävään.

”Kaikkia päätuloksia ei vielä ole, koska analyysit ovat vähän kesken. Selkeä tulos on kuitenkin se, että mitä kovempi on vauhti, sitä enemmän perässä hiihtävä hyötyy”, sanoo liikuntateknologian professori Vesa Linnamo, joka johtaa tutkimusta Jyväskylän yliopiston liikuntateknologian yksikössä Vuokatissa.

”Hiihto on paljon taloudellisempaa, kun edessä oleva kaveri blokkaa vastatuulen. Nopeudella on siinä suora merkitys.”

Tutkimus toteutettiin Östersundissa tuulitunnelissa. Koehenkilöinä oli ruotsalaisia kilpahiihtäjiä, joista osa oli maajoukkuetasoa, miehiä ja naisia.

Tuulitunneliin mahtui kaksi hiihtäjää peräkkäin. Koehenkilöt hiihtivät rullasuksilla tasatyöntöä perätysten useammalla eri hiihtonopeudella (3–7 m/s).

Hiihtäjät vaihtoivat paikkaa, ja tuuliolot – siis ilmanvastus – olivat vastaavat kuin ulkona hiihdettäessä. Lisäksi hiihdettiin ilman tuulta.

Hiihdon aikana mitattiin hiihtäjien hapenkulutus. Suksissa ja sauvoissa oli voima-anturit. Suoritukset kuvattiin videolle sauvakulmien analysointia ja propulsiovoimien laskemista varten.

Propulsiovoimamenetelmässä analysoidaan, kuinka paljon hiihtäjän käsillä ja jaloilla tuottamat voimat vievät häntä eteenpäin hiihtosuorituksen aikana. Tasatyönnössä propulsiovoima tuotetaan sauvoilla.

Ruotsalaisilla oli valmius mitata, miten peesipaikalla hiihtäminen vaikuttaa fysiologisesti, muun muassa hapenkulutukseen. Suomalaiset otettiin mukaan tutkimukseen tekemään voima- ja sauvakulmamittauksia.

”He tiesivät, että meillä on voimapuolen mittalaitteita, minkä takia meidät pyydettiin mukaan. Mittasimme sauvoista voimat ja laskimme nimenomaan niitä eteenpäin vieviä voimia, missä säästöjä tulee. Lisäksi suksianturidataa hyödynnettiin kitkan mittaamiseen”, Linnamo sanoo.

Taloudellisuuteen liittyy se, että peesissä syke ja laktaattiarvot ovat matalammalla.

Linnamon mukaan tutkimuksessa ei ole ilmennyt toistaiseksi yllättäviä tuloksia.

”Mielenkiinto on siinä, kuinka paljon peesistä on hyötyä. Tuossa mentiin tasaista nopeutta eron edellä olevaan hiihtäjään pysyessä koko ajan samana. Hiihtokilpailussa on erilaisia tilanteita. Laboratoriossa hiihtäminen on aina vähän erilaista. Yksi mahdollinen jatkotutkimuskohde tuleekin olemaan, muuttuuko vapaan hiihtotekniikka, kun matolla hiihtäessä lisätään ilmanvastus mukaan.”

Tutkimuksen alustavia tuloksia on jo esitelty alan kongresseissa.

Myös aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että hapenkulutus on takana hiihtävällä 2–7 prosenttia vähäisempää tuulioloissa ja 7–42 prosenttia vähäisempää, kun hiihdetään matolla ilman vastatuulta tai vastatuuleen.

”Mitä kovempaa hiihdetään vastatuuleen, sitä suurempi vaikutus sillä on hapenottoon. Isot erot prosenteissa johtuvat siitä, että mitä isokokoisempi hiihtäjä, sitä suurempi on ilmanvastus”, Linnamo tarkentaa.

Tutkimus alkoi jo vuosia sitten.

”Analyysien kanssa on kestänyt pikkaisen liian kauan. Kokeiltiin vähän muutamia uusia juttujakin. Nyt aletaan olla loppusuoralla.”

”Selkeä tulos on kuitenkin se, että mitä kovempi on vauhti, sitä enemmän perässä hiihtäjä hyötyy.”

Norjan Petter Northug oli urallaan peesaamisen mestari. Häntä nähtiin harvoin jonon keulalla ennen loppusuoraa. Kuva: Antti Johansson / HS

Suomen miesten maajoukkueen valmentaja Mikko Virtanen pitää peesaustutkimusta erittäin hyödyllisenä, koska se kohdistuu nykyisen kilpahiihdon oleelliseen osaan.

”Peesaamisen merkitys korostuu ilman muuta nykyhiihdossa, koska siitä on merkittävä etu. Sen me olemme toki tienneet. Mutta nyt joku kertoo meille numerot, kuinka paljon ja millä vauhdeilla, miten se kannattaa tehdä ja mitä se todellisuudessa tarkoittaa. Siihen me tarvitsemme tutkimustoimintaa. Kaikki hiihtoon liittyvä tutkimus on meille tärkeää.”

Virtasen mukaan maajoukkueen mieshiihtäjät kokeilivat viime kesänä painokkaasti peesauksen etuja pyöräilyn joukkueaika-ajoa muistuttavassa leirikisassa. Neljän miehen ryhmät yrittivät hiihtää mahdollisimman lujaa niin, että vetäjä vaihtui koko ajan.

”Kovimmat miehet vetivät kauimmin. Pääasia, että vauhti oli mahdollisimman kova koko ajan. Heti kun edessä menevä alkoi vähänkin taipua, peesistä piti seuraavan tulla vetämään.”

Hiihdon maailmancup jatkuu viikonloppuna Holmenkollenilla. Naisten 30 kilometrin (p) kisa hiihdetään lauantaina kello 13 ja miesten 50 kilometrin kisa (p) sunnuntaina kello 12.30. Ohjelmassa on myös mäkihypyn ja yhdistetyn maailmancupin kilpailut. Yle näyttää kisat suorilla lähetyksillä.