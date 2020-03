Amerikkalainen jalkapallo

Yhdysvaltain suosituin urheiluliiga NFL on ollut tauolla jo lähes kuukauden päivät, ja tulevan kauden alkuun on yli puoli vuotta. Monenlaiset spekulaatiot eivät silti hellitä kausien välilläkään.

Tällä kertaa huhumylly on poikkeuksellisen kiinnostava, sillä sen keskellä on NFL:n kaikkien aikojen menestyksekkäin pelaaja, pelinrakentajalegenda Tom Brady.

42-vuotiaan Bradyn sopimus New England Patriotsin kanssa päättyy 17. maaliskuuta. Sen jälkeen hänestä tulee ensi kertaa urallaan sopimukseton pelaaja, jonka palveluksista syntyy taatusti kova kilpailu.

Erityisesti Bradyn ja päävalmentaja Bill Belichickin välistä yhteyttä on pidetty lähes telepaattisena.

Ulospäin yrmeä lajinero Belichick aloitti Patriotsin päävalmentajana vuonna 2000 ja varasi tulevan pelinrakentajansa heti kyseisen vuoden varaustilaisuudessa – tosin vasta kuudennella kierroksella.

Michiganin yliopistossa kahden vuoden ajan pelaamaan päässyt Brady ei ollut kovinkaan haluttu NFL-lupaus, ja surkeat suoritukset nuorten pelaajien virallisessa testitilaisuudessa eivät erityisesti lisänneet joukkueiden kiinnostusta.

Epätodennäköisistä lähtökohdista syntyi huima tuhkimotarina. Toisen kautensa alussa Brady sai aloittavan pelinrakentajan vastuun edellisen ykkösen loukkaannuttua ja johdatti joukkueensa heti Super Bowlin voittoon.

Kaikkiaan 20 kauden aikana mestaruuksia on tullut yhteensä kuusi, mikä on enemmän kuin kenelläkään muulla pelaajalla NFL-historiassa.

Menestys on tehnyt Bradysta Pohjois-Amerikassa todellisen supertähden, joka tienaa Patriotsilta saadun palkan lisäksi miljoonia dollareita muun muassa Aston Martinin, Tag Heuerin ja Under Armourin mainoskasvona. Brady on tuttu näky myös suihkuseurapiirien tilaisuuksissa punaisella matolla vaimonsa, brasilialaisen huippumallin Gisele Bündchenin kanssa.

Brady on onnistunut pysymään huipulla, vaikka fyysisiltä ominaisuuksiltaan hän ei ymmärrettävästi ole enää samalla tasolla kuin parhaina päivinään.

Tilastollisesti tuottoisimmat kautensa Brady pelasi viime vuosikymmenen alussa, joskin joukkueena Patriots on menestynyt tasaisesti 2010-luvun jälkimmäisellä puoliskolla.

Pitkien heittojen ja räjähtävien suoritusten sijasta menestys on perustunut vastustajien pelitavan millintarkkaan tuntemukseen, lyhyisiin syöttöihin perustuvan hyökkäystaktiikan täsmälliseen toteutukseen ja Patriotsin erittäin vahvaan puolustukseen.

Viime kaudella Patriotsin dynastia osoitti kolmen peräkkäisen Super Bowl -visiitin jälkeen merkkejä inhimillisyydestä. Runkosarjassa menestys oli entistä enemmän kivikovan puolustuksen varassa.

Pudotuspeleissä taival jäi yhden ottelun mittaiseksi, kun Tennessee Titans löi Patriotsin jokseenkin sensaatiomaisesti 20–13.

Tom Brady on onnistunut pysymään huipulla 42-vuotiaana, vaikka fyysisiltä ominaisuuksiltaan hän ei ole enää samalla tasolla kuin parhaina päivinään. Kuva: Robert Deutsch / USA Today Sports

Tiettyyn joukkueeseen vahvasti yhdistettävien tähtipelinrakentajien seuranvaihdot uran ehtoovuosina eivät ole poikkeuksellisia.

Esimerkiksi San Francisco 49ersin legenda Joe Montana päätti uransa Kansas Cityssä. Green Bay Packersista tuttu Brett Favre puolestaan ehti kolmen viimeisen pelivuotensa aikana edustaa kahta muuta joukkuetta.

Bradyn urheilullisena arkkivihollisena pidetty Peyton Manning oli Indianapolis Coltsin sielu koko 2000-luvun. Coltsin vuonna 2008 valmistunutta stadionia on muun muassa kutsuttu leikkimielisesti ”taloksi, jonka Peyton rakensi”.

Manning oli kuitenkin niskavamman vuoksi sivussa koko kauden 2011, jolloin surkeasti pelannut Colts jäi liigan viimeiseksi. Samalla yliopistokentiltä oli siirtymässä ammattilaiseksi varmana uutena supertähtenä pidetty Andrew Luck, joten Colts päätyi kovaan ratkaisuun ja luopui Manningista, koko Indianapolisin rakastetuimmasta tähdestä.

Manning valitsi vapaana pelaajana Denver Broncosin ja päätti uransa voitokkaasti kauden 2015 Super Bowlissa. Bradyn ura taas jatkuu jopa Manningin korvaajaa pidemmälle, sillä erinäisten loukkaantumisten runtelema Luck ilmoitti yllättäen lopettamisestaan juuri ennen viime kauden alkua.

Lue lisää: 29-vuotias NFL:n huippupelinrakentaja joutui lopettamaan, koska laji tuhosi hänen kehonsa ja vei ilon pelaamisesta

Broncosin lisäksi yksi Manningin vaihtoehdoista oli San Francisco 49ers, johon siirtymisestä on huhuttu myös Bradyn tapauksessa.

Kyse olisi eräänlaisesta kotiinpaluusta: Brady on syntynyt ja kasvanut kalifornialaisessa San Mateon kaupungissa, joka sijaitsee vain noin 30 kilometrin päässä San Franciscosta.

Siirrosta perinteikkääseen 49ersiin tekee kuitenkin epätodennäköisen se, että joukkueella on jo oma tähtipelinrakentajansa, neljä ensimmäistä kauttaan Bradyn varamiehenä viettänyt Jimmy Garoppolo.

Garoppolosta kaavailtiin aikoinaan Bradyn manttelinperijää, mutta legendan pitkäksi venynyt ura huipulla käytännössä pakotti Patriotsin kauppaamaan Garoppolon muualle ennen kauden 2017 alkua.

Bradyn palveluksista ovat huhujen mukaan kiinnostuneet ainakin Los Angelesin molemmat seurat Chargers ja Rams, Manningin entinen joukkue Indianapolis Colts, Las Vegasiin ensi kaudeksi muuttava Raiders ja viime kauden yllättäjä Tennessee Titans.

Suuresta kiinnostuneiden joukosta huolimatta monet pitävät yhä todennäköisimpänä vaihtoehtona sitä, että Brady on uransa 21. ammattilaiskauden alkaessa edelleen totuttuun tapaan New England Patriotsin pelinrakentaja.