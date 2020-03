Oilers–Indians ja. 7–6

Esport Oilers kukisti Salibandyliigan pudotuspeliavauksessa paikallisvastustajansa Westend Indiansin 7–6. Ratkaisu venyi jatkoajalle, kun Indians onnistui kirimään pelin tasoihin vain 14 sekuntia ennen loppusummeria.

Ottelu oli joukkueiden historian ensimmäinen kohtaaminen pudotuspeleissä.

Ennen ottelun alkua Oilers ilmoitti uudistaneensa seuran visuaalista ilmettä. Jatkossa Oilers tunnetaan uudesta logosta ja mustaoranssista värimaailmasta.

Seuran kokoluokan vuoksi muutokset toteutetaan vaiheittain. Edustusjoukkue esiintyi jo tänään uudistetussa valkoisessa peliasussa, ja ensi kaudesta lähtien kotiottelut pelataan mustassa asussa.

Oilersin valmentaja Heikki Luukkonen näki uudessa ilmeessä paljon positiivista. Erityisesti julkistuksen ajoitus oli täydellinen.

”Meillä on iso huomio tällä hetkellä, ja nyt junioripelaajat pääsevät näkemään esikuvansa tositoimissa uusissa väreissä. Haluamme ennen kaikkea luoda seuran nuorille pelaajille hyvän motivaation ja fiiliksen tätä kautta”, Luukkonen sanoi.

Perjantai-illan ottelu eteni vauhdikkaissa merkeissä. 25 minuutin pelin jälkeen Indians johti vielä 2–1, mutta Oilers tykitti toisen erän kolme viimeistä osumaa ja siirtyi jälkimmäiselle erätauolle 4–2-johdossa.

Päätöserässä maaleja paukutettiin vuorotahtiin. Dramaattinen ottelu huipentui viimeisillä minuuteilla, kun Indians haki 6–5-tilanteessa tasoitusta ilman maalivahtia. Lopulta Otto Lehkosuo räjäytti Indians-vaihtopenkin riemuun 14 sekuntia ennen täyttä aikaa.

Oilers pelasti nahkansa jatkoajalla, kun Sylvester Raikamo laukoi pallon Indians-vahti Severi Hopsun selän taakse. Oilersin tehomiehenä ottelussa hääri Markus Markkola, joka kirjautti tehopisteet 2+1.

Markkola piti lopputulosta oikeutettuna, vaikka ratkaisua haettiinkin pitkän kaavan kautta.

”Mielestäni olimme alusta loppuun hitusen niskan päällä. Kaveri on hyvä kuudella viittä vastaan, ja siinä on pari täsmäkikkaa, joita he viljelevät – niistä he tulivat tasoihinkin. Meiltä kuitenkin hyvä startti sarjaan”, hyökkääjä kertasi.

Tuhat henkeä vetävä Tapiolan urheiluhalli oli illan ottelussa ääriään myöten täynnä. Sarjan seuraava ottelu pelataan sunnuntaina kello 18 Otaniemessä. Neljännestä ottelusta eteenpäin sarja siirtyy Espoon Metro Areenalle.