Paloheinän lyhyellä ladulla käytiin lumettoman talven oudoin hiihtokisa: ”Ketkä hullut lähtevät hiihtämään sata kilometriä?”

Paloheinän reilun kilometrin mittaisella ladulla kilpailtiin lauantaina Suomen eteläisin hiihtomaraton.

Toisen kerran järjestetty Talviurheilun paratiisi -tapahtuma keräsi 16 vannoutunutta hiihdonharrastajaa, jotka lähtivät taivaltamaan raastavaa sadan kilometrin matkaa. Kilpailu koostui 87 kierroksesta 1,1 kilometrin tykkilumiladulla. Startti tapahtui aamulla kello kahdeksan.

Kilpailun voitti helsinkiläinen Vesa Mursu. Hän hiihti sadan kilometrin matkan alle kuuteen tuntiin, aikaan 5.58. Voittoaika syntyi ilman suurempaa valmistautumista tai voiteiden vaihtelua.

“Voide oli vaihdettu vain suojaksi sukseen, ja se toimi aika hyvin kunnes keli lämpeni. En tiedä onko siellä suksen pohjassa enää mitään, mutta ei oltu suunniteltukaan. Tämä oli vähän kuin treenihiihto enemmänkin”, Mursu kuvaili suoritustaan.

Mursu kertoi osan kilpakumppaneista lykkineen sataa kilometriä myös perinteisellä hiihtotavalla. Voiteluhuoltoa oli halukkaille tarjolla ladun varressa. Mursu itse ei kuitenkaan kokenut tarvetta pysähtyä.

Nuorempana paljonkin hiihtänyt Mursu on siirtynyt viime vuosina enemmän luistelun pariin. Ensi vuoden hiihtomaratonilla hallitseva mestari saattaa kuitenkin taas pistäytyä.

“Riippuu ajankohdasta ja voinnista”, Mursu päätti ja siirtyi nauttimaan ansaittua evässämpyläänsä.

Vesa Mursu voitti Paloheinässä lauantaina käydyn 100 kilometrin hiihtomaratonin hieman alle kuuden tunnin ajalla. Kuva: Outi Pyhäranta / HS

Nopeiten maaliin selvinnyt Vesa Mursu lähti vajaan kuuden tunnin urakan jälkeen bussilla kotiin. Kuva: Outi Pyhäranta / HS

Hiihtomaratonin erityispiirteisiin kuului, että samaan aikaan kilometrin latua kiersi kaikenikäisiä kuntoilijoita, lapsia ja heidän vanhempiaan.

Tapahtuma vietiin loppuun sulassa sovussa, eikä niin sanottu “laturaivo” päässyt yllättämään raskaimmillakaan hetkillä.

Järjestäjiin kuuluva Axa Sorjanen halusi osaltaan murtaa kuvitelmat hiihtoladuilla vallitsevasta vastakkainasettelusta.

“Täällä on tänään ollut useampia satoja hiihtäjiä ja hyvin sinne on mahduttu sekaan”, hän kehui.

“Laturaivo on vain taruolento. Vietän satoja tunteja ladulla vuodessa ja en edes joka kausi näe laturaivoksi luokiteltavia asioita.”

Sorjasen mukaan arkihiihtäjät suhtautuivat tapahtumaan positiivisesti ja uteliaasti.

“Kovasti täällä on ihmetelty, että ketkä hullut lähtevät hiihtämään sata kilometriä!” hän naurahti.

Viime vuonna samainen sata kilometriä hiihdettiin Keinukalliosta Matinkylään. Tällä kertaa reittisuunnitelmat menivät uusiksi heikon lumitilanteen vuoksi.

Paloheinän hiihtomaratonille lähti 16 kilpailijaa. Kuva: Outi Pyhäranta / HS

Kilpailua edeltävä pakkasyö teki onneksi hyvää ladun kunnolle.

Aamun aikana kilpailijoilta nähtiinkin kovia väliaikoja. Sorjanen arvioi ensimmäisen 30 kilometrin taittuneen kärjen osalta tuntiin ja 45minuuttiin.

Päivän mittaan latu luonnollisesti pehmeni, mutta Sorjasen mukaan olosuhteet olivat loistavat ottaen huomioon sään ja ladun käyttöasteen.

“Tänä talvena on hiihdetty maailmancupiakin useita kertoja huonommissa olosuhteissa”, hän vertasi.

Sorjanen painotti, että tykkilumiladut ovat elinehto maastohiihdon säilymiseen Suomessa. Hän kärjisti tilannetta vertailulla muihin lajeihin.

“Voihan aina kysyä, miksi jääkiekkoa ei pelata avojäillä tai miksi tehdään uimahalleja maassa, jossa on kymmeniä tuhansia järviä. Olosuhteita voi tehdä ja tämä on kuitenkin huomattavan halpaa”, Sorjonen näpäytti.

“Yli kesän säilötystä lumesta tehty latu maksaa laskelmien mukaan aika tarkkaan kymppitonnin per kilometri. Se on murto-osa jäähallin tai uimahallin kuluista. Etenkin, kun ottaa huomioon, että hiihto on kuntoilumuotona todella suosittu.”

Paloheinän hiihtomaratonilla kierrettiin 87 kertaa 1,1 kilometrin tykkilumella tehtyä latua. Kuva: Outi Pyhäranta / HS