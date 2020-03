Jääkiekon naisten MM-kisat on peruttu koronaviruksen aiheuttaman uhan vuoksi. Asian vahvisti HS:lle Kansainvälisen jääkiekkoliiton IIHF:n varapuheenjohtaja Kalervo Kummola. MM-kisojen perumisesta kertoi ensimmäisenä Yle.

IIHF:n hallitus päätti perumisesta lauantaina iltapäivällä pitämässään puhelinkokouksessa.

Kisat oli määrä käydä Kanadan Halifaxissa ja niiden piti alkaa 31. maaliskuuta.

”Nova Scottian osavaltion hallitus suositteli kisojen perumista, samoin Hockey Kanada [Kanadan jääkiekkoliitto]. Meille ei jäänyt paljoa vaihtoehtoja”, Kummola kertoi HS:lle.

Kummolan mukaan kisojen siirtäminen toiseen ajankohtaan ei ollut esillä.

”Se ei ollut keskusteluissa.”

Naisten jääkiekkomaajoukkueen päävalmentaja Pasi Mustonen. Kuva: Kalle Koponen / HS

Suomi olisi puolustanut Kanadan kisoissa hopeamitaleja. Päävalmentaja Pasi Mustonen oli harmissaan joukkueensa puolesta.

”Vielä aamulla kun joku kysyi perumisesta, niin vastasin, että mitään muuta ei ole mielessä kuin että lähdetään kisoihin”, Mustonen kommentoi HS:lle.

”Harmittaa pirusti. Koko vuosi on valmistauduttu lätkävuoden kohokohtaan ja siihen, että lähdetään tappelemaan mitaleista. Ja yhtä-äkkiä tuleekin tieto, että ei kiitos.”

Maajoukkueen johto oli tehnyt kisavalmisteluja vielä lauantaiaamuna, mutta täytenä yllätyksenä peruminen ei tietenkään tullut.

”Olemme kaikki lukutaitoisia ja nähneet millainen kaaos koronaviruksen ympärillä vallitsee eri puolilla maailmaa. Suunnitelmat olivat kuitenkin jo pitkällä.”

Mustonen julkisti MM-joukkueensa keskiviikkona.

”Pelaajien puolesta harmittaa. Mukana olisi ollut seitsemän ensikertalaista ja avausottelussa vastassa Kanada 10 500 katsojaa vetävässä hallissa. Se olisi ollut pomminvarmasti loppuunmyyty. Sellaiset ovat ainutlaatuisia kokemuksia naispalloilussa ja -lätkässä ja siihen olisimme päässeet mukaan.”

Tänä vuonna kisat menevät kuitenkin sivu suun. Mustonen muistutti, että arvokisat ovat niin pelaajien kuin valmentajien uran huippuhetkiä.

”Etenkin ensikertalaisten puolesta harmittaa.”

Samalla hän muistutti, että arki jatkuu.

”Lähdetään uusia kisoja kohti ja ennen kaikkea kohti olympialaisia. Jo kahden vuoden päästä on selvillä, kuka otti mitaleja olympialaisissa. Kyllä tässä tavoitteita riittää”, Mustonen sanoi

Koronaviruksen takia on peruttu viime viikkoina lukuisia urheilutapahtumia tai katsojien pääsyä tapahtumiin on rajoitettu. Esimerkiksi jääkiekon miesten MM-kisojen isäntämaassa Sveitsissä kaikki yli tuhannen katsojan urheilutapahtumat on peruttu.

Sveitsin MM-kisojen on määrä alkaa 8. toukokuuta. Kummolan mukaan IIHF päättää niiden kohtalosta huhtikuun puolivälissä.

Jääkiekon naisten MM-kisat on peruttu kerran aiemminkin, vuonna 2003. Silloin syynä oli sars, eikä Pekingin kisoja pelattu.

Kummola kehottaa seuraamaan tilannetta rauhallisesti ennen päätöksiä.

”Järjestimme huhtikuussa 2003 Suomessa miesten MM-kisat, eikä kukaan puhunut silloin enää sarsista mitään. Kevät tappaa monta kertaa tällaiset epidemiat, mutta eihän sitä tiedä miten tämä tilanne kehittyy. Liian hätäisiä päätöksiä ei kannata yleensä tehdä.”

Suomen maajoukkueen maalivahti Noora Räty totesi Twitterissä, että MM-kisojen peruminen tiesi aikaista kesälomaa.

”#Korona Onko kellään hyviä lomakohde ehdotuksia?”, hän kirjoitti.

IIHF päättää alle 18-vuotiaiden poikien MM-kisoista puolentoista viikon päästä.