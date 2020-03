Norwichin tilanne jatkui synkkänä, Teemu Pukki osui vain tolppaan

Teemu Pukin edustaman Norwichin tilanne jalkapallon Englannin Valioliigassa synkkeni entisestään, kun joukkue hävisi vieraissa Sheffield Unitedille 0–1. Flunssasta toipunut Pukki pelasi koko ottelun vieraiden hyökkäyksessä.

Ottelua oli alle varttitunti takana, kun Pukki pääsi mainioon tekopaikkaan, mutta laukaus osui läheltä tolppaan. Sheffield Unitedin Billy Sharp ei sen sijaan erehtynyt vaan puski pallon voimalla maaliin 36. minuutilla.

Norwich sai toisella puoliajalla painetta kotijoukkueen maalille, mutta nousijaryhmien kohtaaminen päättyi Sheffield Unitedin voittoon.

Norwich on jämähtänyt sarjataulukon jumbosijalle. Joukkue on kerännyt 21 pistettä, kun pykälän ylempänä olevalla Aston Villalla on 25. Villa on kuitenkin pelannut Norwichia kaksi ottelua vähemmän.

Bournemouth, Watford ja West Ham ovat Norwichia kuusi pistettä karussa, joten päävalmentaja Daniel Farken miehistön tilanne on vaikea.

Myös Pukilla on ollut viime aikoina nihkeää. Suomalaishyökkääjä on tehnyt Valioliigassa 11 maalia, mutta edellinen pelitilanneosuma on joulukuulta. Tämän vuoden puolella hän on tehnyt kaksi rangaistuspotkumaalia.

Muissa lauantain peleissä Liverpool voitti kotonaan Bournemouthin 2–1, Arsenal kotonaan West Hamin 1–0, Crystal Palace kotonaan Watfordin 1–0 ja Newcastle vieraissa Southamptonin 1–0. Wolverhampton ja Brighton pelasivat maalittoman tasatuloksen.

Arsenalin maalin teki toisella puoliajalla Alexandre Lacazette, Palacen osuman avausjaksolla Jordan Ayew ja Newcastlen maalin toisella puoliajalla Allan Saint-Maximin.