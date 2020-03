Nuoret mäkihyppyaktiivit ja mäkiviikkosankari Pentti Kokkonen uskovat lajin tulevaisuuteen, mutta edessä on pitkä työ.

Julkaistu: 2:00

Viime vuosikymmen oli se, jonka aikana suomalainen mäkihyppy putosi raskaasti kummulle.

Edellinen yhtä pitkä taantuma koettiin Veikko Kankkosen jälkeen 1960- ja 1970-luvuilla. Tuolloin mäkihyppy palasi kuitenkin liki 15 vuoden hiljaiselon jälkeen taas rytinällä huipulle, kun Tapio Räisänen voitti 1978 Lahdessa maailmanmestaruuden ja Jouko Törmänen 1980 Lake Placidissa olympiakultaa.

Lisäksi Kari Ylianttila ja Pentti Kokkonen voittivat 1970-luvun viimeiset Keski-Euroopan mäkiviikot.

Nyt ei lakipistettä ole näkyvissä todennäköisesti vuosiin, jos koskaan. Suomalaisen mäkihyppy-yleisön tuntemukset voi tiivistää kolmeen kysymykseen:

Mikä meni vikaan kymmenen vuotta sitten?

Miten asioita voitaisiin vielä korjata?

Voiko Suomi enää realistisesti ajateltuna nousta maailman huipulle?

Näitä kysymyksiä on puitu vuosikaudet.

HS kysyi vastauksia kahdelta nuoren polven mäkihyppyihmiseltä ja konkarilta: viimeisimpien joukossa arvokisamitalin saaneelta Olli Muotkalta, aktiivista mäkihyppysivustoa pitävältä, yhä hyppäävältä Heikki Hartikaiselta ja 1970-luvun lopun mäkiviikkosankarilta Pentti Kokkoselta.

He kaikki ovat aktiiviuriensa jälkeen valmentaneet nuoria hyppääjiä ja seuraavat lajia taukoamatta.

1970-luvun mäkiviikkojen sankari Pentti Kokkonen vetoaa Yleen, jotta mäkihyppy pysyisi tv-ohjelmistossa. Kuva: Jaakko Julkunen / HS

Syitä menestymättömyyteen on paljon, konkarit huomauttavat.

”Se on niin monien asioiden summa. Mitään yksittäistä, helppoa selitystä ei ole”, Muotka sanoo.

”Yksi syy oli varmaan huippuvuosien vauhtisokeus. Mentiin täysin maajoukkue edellä. Oli paljon hyviä hyppääjiä, junnutoiminta unohtui ja nuoret lupaukset jäivät vähän heitteille”, Hartikainen toteaa.

Kokkonen mainitsee harjoituspaikkojen tilan. Suomalaisten mäkien profiilit ovat eurooppalaisiin mäkiin verrattuna vanhanaikaisia.

Viime vuosina on lisäksi alkanut näkyä, miten keskieurooppalaiset ja norjalaiset hyppääjät ovat pystyneet hyödyntämään huippukuntoisia jäälatuja. Suomessa lasketaan vielä usein pelti- ja posliiniladuilla, joilla vauhti hidastuu ennen hyppyrin nokkaa.

”Suomessa on usein posliinilatu ja peltilatu, jolloin vauhti meinaa hieman hidastua keulalla. Maailmancupissa latu on todella jäätä ja luistaa koko ajan. Vauhtimäen asento saa olla enemmän etupainotteinen”, Pentti Kokkonen sanoo.

Hän ottaa esimerkeiksi slovenialaiset hyppääjät ja norjalaisen, mäkiviikolla esiin nousseen Marius Lindvikin. He kaikki tulevat hyppyrille niin, että säärten kulma on huomiota herättävän paljon eteenpäin. Lopputulos näkyy usein hypyn pituutena.

Heikki Hartikainen on seurannut huippujen ponnistuksia tarkkaan.

Hän pitää yllä maan ehkä aktiivisinta mäkihypyn somekanavaa, Onko­Nälkä-Face­book-sivua sekä samannimistä blogia. Sivulla muun muassa analysoidaan maailman huippujen ja suomalaisten hyppääjien ponnistustekniikan eroja huolellisesti tehtyjen videohidastusten avulla.

Ja eroja on.

”Sehän on taas tavallaan ihan eri laji. Nykyään kaikki voima, jota saadaan aikaan, suunnataan vauhdin suuntaan”, Hartikainen sanoo.

Suomen viimeistä mitalia oli tuomassa myös Harri Olli. Kuva: Sami Kero / HS

”Jokaisella huippuhyppääjällä on nykyään persoonallinen tekniikka. Yhteistä on se, että kehon massakeskipiste liikkuu vauhdin suuntaan ja ihan älyttömällä voimalla. Jokainen lihas tekee työtä siihen suuntaan. Tällä yritetään saada hypyn lakipiste mahdollisimman kauas hyppyriltä.”

Lakipiste on hyppääjän lentoradassa se kohta, jossa hyppääjä on korkeimmillaan ja alkaa hiljalleen laskeutua kohti mäkimonttua.

Hyppääjien yksilöllisyyttä alettiin Hartikaisen mukaan huomioida muissa huippumaissa Suomea aiemmin. Suomessa hypättiin pitkään niin, että ylävartalo pitää asentonsa ja ponnistus tapahtuu korostetusti ja väkevästi jaloilla.

”Se oli sen ajan huipputekniikkaa”, Hartikainen sanoo.

”Nykyään kukaan ei huipulla matki toisia. Kaikilla on oma tyylinsä, ja mennään urheilijan vahvuudet edellä. Jokin aika sitten kaikista yritettiin tehdä uusia janneahosia ja unohdettiin, ettei kukaan muu ole hypännyt samalla tekniikalla. Tehtiin älyttömästi työtä jalalla, ja yläkroppa oli melkein 90 asteen kulmassa.”

Isokokoiselle Janne Ahoselle sellainen tekniikka sopi erinomaisesti, kuten tuloksista voi lukea. Kaikille ei.

Hartikainen on 1990-luvun taitteessa syntyneenä juuri sitä sukupolvea, joka joutui näkemään lähimpää suomalaisen mäkihypyn alamäen.

”On tavallaan aika haikeat fiilikset. Olisi ollut hauska säilyttää se mäkimahti.”

Nykyään Hartikainen opastaa nuoria hyppääjiä Jyväskylässä ja hyppää kansallisella SM-tasolla itsekin kilpaa. Vielä kymmenen vuotta sitten hän panosti tosissaan, nyt rakkaudesta lajiin.

Heikki Hartikainen koehyppääjänä Salpausselällä 2020. Kuva: Heikki Hartikaisen kokoelma

Moni ei muista, että Suomi sai kuin saikin viime vuosikymmenellä mäkihypyssä arvokisamitaleja, tosin juuri vuosikymmenen alussa. Suomen joukkue voitti pronssia lentomäen maailmanmestaruuskisoissa Planicassa vuonna 2010.

Joukkueessa hyppäsi kolme tunnettua lentomäkien konkaria: Matti Hautamäki, Janne Happonen ja Harri Olli.

Janne Ahonen oli jäänyt kisoista pois, ja hänet korvasi ensimmäisissä arvokisoissaan hypännyt Olli Muotka. Hyvin korvasikin: joukkue pokkasi Suomen tähän asti viimeiset mäkihypyn arvokisamitalit.

Kolme vuotta sitten Muotka lopetti uransa ja on siitä asti valmentanut uusia junioreja Lahdessa. Hän on ilokseen havainnut saman kuin Hartikainen.

”Harrastajamäärät ovat nousseet. Monta hyvää asiaa on tapahtunut ketjussa”, Muotka sanoo.

”Seuraava haaste on se, että pitää saada lapset kehittymään ja opetettua heille lentämisen riemu ja tunne. Saada onnistumisen tunteita.”

Juniorien ohjaaminen mäkihypyssä eroaa Muotkan mukaan selvästi monesta muusta lajista.

”Edelleenkin mäkihyppy on hurjapäiden laji. Pitää tietyllä lailla mentaalisesti olla kova.”

Mutta junioreja ei voi kovistella.

”Hyppäämisen pitää olla hauskaa ja palkitsevaa, sitten tulee oma motivaatio kehittää hyppyä. Kun huomaa, miten siistiä on hypätä pitkälle, tulee motivaatiota. Mielekkyyden, innostuksen ja huimapäisyyden kautta voi tulla tulosta.”

Muotka ja Kokkonen sanovat, että mäkihypyn ponnistus on kaikin puolin erikoinen ja pelottavakin tapahtuma.

”Keulan tapahtuma on niin tavattoman nopea ja outo tavallisen ihmisen näkökulmasta”, Kokkonen sanoo.

”Kyllä se kutittaa mieltä, kun pitää pää edellä hypätä tyhjään ja paino vielä mahdollisimman edessä hyppyrille tullessa”, Muotka sanoo.

Veli-Matti Lindström seuraa Janne Happosen hyppyä Lahdessa 2016. Kuva: Juha Tanhua

Kokkonen uskoo ja luottaa, että suomalaisilla valmentajilla on tarvittava tieto ja homma hallussaan.

”Mutta miten se tieto saadaan hyppääjien toimintaan keulalla, siinä on haasteensa. Vaikka hekin ovat vielä nuoria, on tuntemus hyppyrillä ollut ehkä erilainen, kun he ovat aloittaneet lajin. Suomessa pienissä mäissä ei pystytä pitämään keulaa niin liukkaana.”

Kokkonen, Muotka ja Hartikainen uskovat kaikki, että suomalainen mäkihyppy voi vielä nousta huipputasolle. Toiveita antaa junioritoiminnan pieni piristyminen.

”Kun systeemi on ollut huono kymmenen vuotta, on hyvä, että entisiä urheilijoita on tullut mäkimonttuun. Nyt tilanne näyttää jo hyvälle”, Hartikainen sanoo.

Hänen mukaansa kouluissa on mainostettu hiihtolajeja nyt jopa menestyksellä.

”On lumipäiviä, ja niiden mäkirasteilta tulee lapsia mäkikouluihin. Ruohonjuuresta alkaa taas näyttää hyvälle.”

Mäkikoulu oli aikoinaan suomalaisen mäkihypyn menestystuote. Monilla paikkakunnilla pienet hyppääjät jopa jonottivat mäkeen. Lopputulos pystyttiin laskemaan mitaleina ja pokaaleina.

Muotka on hyppääjäuransa jälkeen valmentanut kolme vuotta nuoria Lahdessa. Aloittelevien juniorien määrä on kasvanut.

”Omakin työ on varmasti vaikuttanut, mutta olen hyvin kiitollinen lasten vanhemmille. Ilman heitä tätä kehitystä ei olisi tullut.”

Viime kesänä Lahden Karpalon pienistä mäistä siirtyi yhdeksän junioria Salpausselän puolelle HS70-mäkeen. Muotkan arvion mukaan tänä keväänä siirtynee viisi seuraavaa hyppääjää. Muotka laskee, että jatkossa isoihin mäkiin voisi siirtyä viitisen hyppääjää joka vuosi.

”Jos joka vuosi viisi urheilijaa siirtyisi isompiin mäkiin, viiden vuoden päästä Lahden Hiihtoseuran tilanne olisi aika makea. Jos sama tapahtuisi muissakin seuroissa, olisivat harrastajamäärät pian mukavat”, Muotka sanoo.

Jyväskylässä mäkikoululaisia opastava Hartikainen sanoo, että sielläkin on näkyvissä sama suuntaus.

Olli Muotka kuuluu Suomen viimeisiin arvokisamitalisteihin. Hän oli voittamassa lentomäen joukkuekisan MM-pronssia vuonna 2010. Kuva: Antti Hämäläinen

Kokeilun jälkeen joku jää yleensä aina harrastamaan, ja pienten hyppääjien innostuessa voi parhaimmillaan olla seurauksena positiivinen kierre viime vuosikymmenen negatiivisen sijaan.

”Harrastajamäärän lisääntyessä pienissä mäissä tulee pian isommissakin mäissä lisää kilpailua, ja se taas lisää tasoa.”

Kokkonen vetoaa Yleen, että mäkihyppy pysyisi tv-lajina.

”Televisionäkyvyydellä on iso vaikutus. Kun mäkihyppy oli maksukanavilla, harrastajamäärät pienenivät.”

Kokkosen mukaan lajille on elintärkeää myös se, että Salpausselän ja Rukan kisat pysyisivät maailmancup-ohjelmassa.

Yleisesti Kokkosella, Muotkalla ja Hartikaisella on kaikilla sama viesti mäkihyppyväelle: keskinäisen kinastelun on loputtava, jos lajille halutaan tulevaisuus. Kokkonen mainitsee, että syyttely ei johda mihinkään.

Hartikaisen ja Muotkan mukaan lajin sisäistä kärhämöintiä näkee erityisesti sosiaalisessa mediassa. Muotka on sen takia lopettanut sosiaalisen median käytön.

”Olisi suotavaa kehittää lajia rakentavasti, varsinkin kun on lajitaitoa ja -tietoa olemassa. Erityisesti somessa keskustelu lähtee helposti ihan omille urille. Siinä ei ole päätä eikä häntää, että siellä lähdetään syyttelemään toisia”, Muotka sanoo.

Mutta voiko suomalainen mäkihyppy vielä nousta?

”Kyllä minä siihen uskon. En muuten tekisi tätä työtä.”