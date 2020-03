”Pohjolan painajainen” eli Robert Helenius oli lempinimensä veroinen lauantai-iltana New Yorkissa käydyssä raskaansarjan ottelussa. Vastustaja, puolalainen mutta pitkään New Yorkin Brooklynissa asunut Adam Kownacki ei pahemmissa painajaisissaankaan varmasti uskonut, että hän voisi hävitä 36-vuotiaalle ahvenanmaalaiselle.

Eikä sitä uskonut juuri kukaan mukaan paitsi Helenius taustaryhmineen ja Heleniuksen innokkaimmat fanit.

Niin vain kävi, että Helenius teki sen, mitä häneltä käytännössä voittoon vaadittiin: tyrmäsi kotikentällään otelleen vastustajansa. Jos ottelu olisi kestänyt täydet 12 erää, pistevoiton saaminen olisi ollut todella vaikeaa. Lisäksi vaikka Helenius on selkeästi paremmassa kunnossa kuin vuosiin, 12 erää olisi saattanut olla liian paljon.

Käytännössä Helenius teki Kownackille saman kuin meksikolainen Andy Ruiz junior MM-ottelussa Anthony Joshualle kesäkuussa 2019: kaikkien hämmästykseksi heppoiseksi vastustajaksi arvioitu ottelija osui painavan iskun, josta ennakkosuosikki ei toipunut. Näin voi käydä nyrkkeilyssä ja etenkin raskaassasarjassa, jossa yksi isku saattaa muuttaa ottelun kulun täysin.

Nyt kysymys kuuluu, mitä Helenius tekee seuraavaksi?

Luonnollisesti ottelun jälkeen Helenius ei asiaa halunnut pohtia. Se on selvä, että Heleniuksen promoottori miettii kiivaasti, mikä voisi olla seuraava ottelu. Kownacki ilmoitti haluavansa uusintaottelun, mutta se ei olisi Heleniukselle kovinkaan järkevää – paitsi jos palkkiosumma kohoaisi selkeästi kuusinumeroiseksi.

Kaiken lisäksi Heleniuksen ja Kownackin ottelu oli WBA-liiton ”eliminator”-ottelu eli voittajalla on ainakin teoreettinen mahdollisuus päästä ottelemaan liiton mestaruudesta. Siksi ottelussa tuskin oli pykälää uusintaottelusta.

Samalla on syytä todeta, että Heleniuksella on pitkä matka mestaruusotteluun, vaikka sen mahdollisuudella tätäkin ottelua markkinoitiin. WBA-liiton mestari on Joshua, mutta hän on myös WBO:n, IBF:n sekä pienemmän IBO:n mestari.

Joshua ottelee seuraavaksi kesäkuussa bulgarialaista Kobrat Pulevia vastaan – Pulev on WBA:n listalla alempana kuin Helenius, mutta hän on IBF-liiton ykköshaastaja. Helenius ei ole muiden liittojen listoilla. Jos (ja kun) Joshua voittaa Pulevin, kaikki odottavat Joshuan ja WBC-liiton mestarin Tyson Furyn kohtaamista.

Edes teoreettisesti Heleniuksen mahdollisuudet MM-kehään ovat ohuet ja ajankohta voisi olla aikaisintaan loppuvuodesta 2021.

Toisin sanoen Heleniuksen on joka tapauksessa oteltava lisää mahdollisella tiellään kohti MM-kehää. Yhtenä vaihtoehtona on pidetty Ruizin kohtaamista – Ruiz hävisi uusintaottelun Joshualle ja kaipaa ”sopivaa” vastustajaa.

Kun ammattinyrkkeilyn maailma on hyvin erikoinen, Heleniuksen seuraavat liikkeet voivat jälleen yllättää, ja joka tapauksessa Helenius sekoitti Kownackin suunnitelmat täydellisesti.