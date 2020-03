Entinen Counter Stike: Global Offensive -pelin huippupelaajiin kuulunut brasilialainen Shayene ”shAy” Victorio on saanut 116 vuoden vankeustuomion kavalluksesta, kertoo urheilusivusto ESPN. Victorio oli osakkaana yrityksessä, jota syytetään yli sadan asiakkaan huijaamisesta.

Vaikka tuomio on 116 vuotta, Brasilian lain mukaan maksimiaika, jonka joutuu olemaan vankilassa, on 30 vuotta. Victorio on valittanut tuomiostaan, ja hän saa odottaa asian käsittelyä vapaana.

”Minua ei ole pidätetty eikä pidätetä. Minua ei ole edes etsintäkuulutettu, vaikka niin on väitetty. Kyseessä on oikeusjuttuongelma, jonka entinen puolisoni on aiheuttanut. Kun erosimme, hän otti 100-prosenttisesti vastuun”, Victorio kirjoitta Instagramissa.

Nyt Victorio kertoo poistuvansa julkisuudesta, koska hänen liittyy negatiivisia asioita.

São Paulossa pidetyssä kuulemisessa 118 ihmistä kertoi, että heitä huijattiin verkkokaupassa. Heidän tilaamiaan tavaroita ei koskaan toimitettu perille. Epäillyt huijaamiset tapahtuivat vuosina 2013–2017, ja Victorio johti verkkokauppaa.

Tapausta on tutkinut järjestäytyneeseen rikollisuuteen perehtynyt ryhmä, jonka väitetään rikkoneen pankki- ja verosalaisuuksia ja murtautuneen Victorion sähköpostitilille. Oikeusistuimen mukaan Victoriolla oli ”laittomia tapahtumia hänen omistuksessaan olevassa yrityksessä”. Victorion asianajajan mukaan yritys kuului Victorion isälle ja entiselle puolisolle ja ”johtamisongelma” aiheutti nämä ongelmat.

Victorio pelasi Counter Strikea ammattilaisena yksitoista vuotta. Hän kuului lajin naisten huippupelaajiin viime vuosikymmenellä. Hän muun muassa voitti kolme kertaa GamersClubin naisten liigan.