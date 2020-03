Kotkaniemi loukkasi pernansa, joutui sairaalaan yöksi

Nuoren jääkiekkoilijan Jesperi Kotkaniemen, 19, kausi NHL-seura Montrealissa ja farmiseura Lavalissa on ollut vaikeuksien sävyttämä. Viikonloppuna tuli uusi takaisku, kun Kotkaniemi loukkasi pernansa Clevelandissa pelatussa ottelussa.

Kotkaniemi sai iskun pelissä vartaloonsa ja joutui yöksi sairaalaan, josta hän kotiutui Montrealiin lauantaina.

Pernan loukkaamiset ja elimen poistot ovat melko yleisiä jääkiekkoilijoilla. Ruotsalainen Peter Forsberg joutui jättämään Coloradon kevään viimeiset pudotuspelit väliin vuonna 2001, kun häneltä poistettiin perna taklauksen jälkiseurauksena. Joukkue voitti silloin Stanley Cupin.

Forsbergin uraa loukkaantuminen ei hidastanut, kun hän joutui lopettamaan uransa jalkavammoihin vasta kymmenen vuotta myöhemmin.

Miikka Salomäki sai pernaan ruhjevamman edustaessaan Kärppiä kaudella 2011–2012. Taukoa peleistä tuli silloin useampi viikko.

Jokerien puolustajalla Sami Lepistöllä on myös ollut pernan repeämä urallaan 11 vuotta sitten. Hän kuului silloin NHL-seura Washingtonin vahvuuteen.

Montreal tai Laval eivät kertoneet vielä aikataulua Kotkaniemen paluulle.

Keskushyökkääjä Kotkaniemen kausi alkoi Montrealin NHL-joukkueessa, mutta 36 pelin jälkeen hän sai siirron farmin puolelle AHL:n Lavaliin.

Canadiensissa pelatessaan Kotkaniemi sai aivitärähdyksen, joka vei aikaa parantua.

Lavalissa Kontkaniemi ehti pelata 13 ottelua tehoin 1+12. Ensimmäiset yksitoista ottelua menivät ilman maalia, kunnes viime torstaina tuli ensimmäinen. NHL:ssä hän keräsi 36 ottelussa kuusi maalia ja kaksi syöttöpistettä.

Perna on herkästi loukkaantuva sisäelin, joka voidaan poistaa ilman, että ihmisen arkielämä kärsii oleellisesti. Pernavaltimo kuljettaa verta sisään ja pernalaskimo kuljettaa veren eteenpäin. Pernan poiston jälkeen ihmisellä on kohonnut mahdollisuus saada infektioita. Elin on nyrkin kokoinen.