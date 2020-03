Naisleijonien kapteenin Jenni Hiirikosken kausi päättyy tänä keväänä poikkeuksellisen aikaisin, kun maajoukkuepelit jäävät väliin naisten MM-kisojen perumisen vuoksi.

Maajoukkueen monivuotisen luottopuolustajan kautta on jäljellä vain Svenska Damhockeyliganin eli SDHL:n finaalisarjan verran.

Hiirikoski, 32, on juhlinut Ruotsin jääkiekkomestaruutta kahtena edelliskeväänä ja hakee nyt Luleå HF:n paidassa kolmatta peräkkäistä täysosumaa. Vastassa on HV71.

”Lauantaina olin yhteyksissä finaaleissa vastapuolella pelaavan Lindstedtin Rosan kanssa. Hän on hyvä ystäväni ja olemme pelanneet pitkään yhdessä maajoukkueessa. Puhuimme, että täytyy sitten tehdä tästä pitkä sarja, että saadaan paljon pelejä. Kun kisat peruuntuivat, niin kausi huipentuu näihin finaaleihin”, Hiirikoski sanoo.

MM-kisojen piti alkaa Kanadan Halifaxissa maaliskuun lopussa. Hiirikoskelle kisat ovat olleet jokakeväinen ”iso maali”, jonka jääminen väliin luonnollisesti harmittaa.

”Mutta totta kai ymmärrämme sen, että terveys ensin. Päätös on nyt sitten tämmöinen.”

”Ennen kaikkea tämä harmittaa meidän ensikertalaisten puolesta. Meillä oli lähdössä seitsemän ensikertalaista, eivätkä he sitten pääsekään vielä tänä keväänä kokemaan MM-kisafiilistä”, Hiirikoski jatkaa.

Jenni Hiirikoski jutteli Klas Gustafssonin kanssa helmikuisissa harjoituksissa. Kuva: Aku Isotalo / HS

Maailmanlaajuinen virusepidemia perui naisten MM-jääkiekon viimeksi huhtikuussa 2003, jolloin sars esti kisojen järjestämisen Pekingissä.

Hiirikoski täytti tuona keväänä vasta 16 vuotta, mutta hänellä on silti omakohtaisia muistoja noiden kisojen leirityksestä.

”Olimme silloin junnukenttänä sparraamassa kisoihin lähtijöitä Vierumäellä ja pääsimme kokemaan ensimmäisen kerran sitä MM-kisavalmistautumisfiilistä”, Hiirikoski muistelee.

”Muistan, kun joukkue kokoontui vielä Kisakallioon, niin sitten tuli se ilmoitus, että he eivät lähdekään. Itselle ei ole oikeastaan osunut mitään vastaavaa.”

Yhden peruuntumisen Hiirikoski toki ehti kokea jo syksyllä. Ruotsin kiekkonaisten riita maan liiton kanssa esti ohjelmassa olleen neljän maan turnauksen järjestämisen.

”Nyt jäi sitten molemmat kerrat välistä tällä kaudella, kun olisimme voineet kohdata USA:n ja Kanadan. Se on harmi.”

Jääkiekon Liigan runkosarjan ykkössijan jo varmistaneen Oulun Kärppien toimitusjohtaja Tommi Virkkunen kertoo Liigan pohtineen toimenpiteitä, joita koronavirus mahdollisesti voisi aiheuttaa.

”Tällä hetkellä viesti on tietenkin ihan sama kuin se on muuallakin, että toistaiseksi ei ole rajoituksia ainakaan meille tiedossa. Sen kanssa me tietenkin eletään, ei me oikeastaan muuta voida”, Virkkunen sanoo.

Sveitsissä pelataan runkosarjan loppu tyhjille katsomoille, ja poikkeukselliset toimenpiteet ovat mahdollisia muuallakin, mikäli koronavirus leviää. Saksan terveysministeri ehdottaa maahan samanlaista käytäntöä kuin on Sveitsissä.

”Eihän se hyvä asia tietenkään ole, jos näin käy. Totta kai sitä on mietitty, mitä se voi tarkoittaa. On tutkittu vakuutuksia ja muita”, Virkkunen kertoo varautumisesta.

”Kansainvälisissä tapahtumissa on tietenkin se, että niihin lennetään ja tullaan kauempaa. Tässä ollaan maan sisäisessä jutussa, mutta varmasti kaikki pitävät puhtaudesta kiinni viimeisen päälle, koska pahimmassa skenaariossa jokin joukkue saisi tartunnan ja olisi karanteenissa. Toivottavasti meidän ei tarvitse mennä semmoiseen.”

Jesse Joronen torjui Brescian maalilla Laziota vastaan tammikuussa. Kuva: Daniele Mascolo / Reuters

Koronaviruksen mahdolliset vaikutukset suomalaisen maajoukkuejalkapalloilun kevääseen ovat toistaiseksi epävarmoja.

Italia asetti viikonloppuna karanteeniin koko Lombardian alueen sekä toistakymmentä maakuntaa. Lombardian Bresciassa pelaavat Huuhkajien Jesse Joronen ja Simon Skrabb. Sauli Väisäsen Verona ei toistaiseksi ole karanteenivyöhykettä.

Kesän EM-lopputurnaukseen valmistautuva Huuhkajat pelaa maaliskuun lopulla Puolaa vastaan Wrocławissa ja Ranskan vieraana Lyonissa.

Italian jalkapallosarjat jatkuvat suljettujen ovien takana, joten jalkapalloilijoilla on ainakin toistaiseksi mahdollisuus poistua karanteenialueelta. On kuitenkin epäselvää, kutsutaanko tartuntavaara-alueella olevia pelaajia maaliskuun ryhmään.

”Olen puhunut poikien kanssa viime viikolla, ja seuraamme tilannetta. Ei siinä oikein tällä hetkellä voi tehdä yhtään mitään muuta”, Huuhkajien joukkueenjohtaja ja maajoukkuemanageri Lennart Wangel kertoo.

Huuhkajat kokoontuu maajoukkuepeleihin kahden viikon kuluttua eli 23. maaliskuuta.

”Lähempänä ajankohtaa pitää katsoa kaikki vaihtoehdot pelaajakohtaisesti. Totta kai viranomaisten tietämys on se, mikä ratkaisee, ja asioita tapahtuu päivä päivältä”, Wangel sanoo.

Nora Heroum pelaa ammatikseen AC Milanissa. Kuva: Mitri Pakkanen

Naisten jalkapallomaajoukkue leireilee parhaillaan Kyproksella. Helmarien mukana olevista pelaajista AC Milanin Nora Heroum ja Internazionalen Anna Auvinen tekevät päivätyötään Lombardian suurimmassa kaupungissa Milanossa.

Palloliiton viestintäpäällikön Taru Nyholmin mukaan liitossa ja maajoukkueissa varaudutaan koronavirukseen THL:n ohjeiden mukaisesti.

”Kun maajoukkueet matkustavat, hygienia-asiat on aina mietitty huolellisesti. Toistaiseksi maajoukkueille ei ole tullut mitään [viestiä] seuroista päin, sehän on enemmänkin seurojen asia.”

”Maajoukkue toimii normaalisti viranomaisten ohjeistukset huomioiden, ja Palloliiton lääkintävaliokunta seuraa tilannetta tarkasti, jos muutoksia tulee.”