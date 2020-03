Jääkiekkoliiga NHL:ssä Carolina Hurricanes otti toisen peräkkäisen voittonsa lyömällä vierasjäällä Pittsburghin 6–2.

Carolinan suomalaiskaksikko Sebastian Aho ja Teuvo Teräväinen jäivät runsasmaalisessa ottelussa ilman tehopisteitä. Heidän joukkuetoverinsa Morgan Geekie ja Justin Williams tekivät sen sijaan kaksi maalia mieheen. Samalla Williams venytti pisteputkensa neljän ottelun mittaiseksi.

Carolina kaasutti Pittsburghin ohi 1–2-tappioasemasta, kun joukkue teki viisi maalia peräjälkeen toisen ja kolmannen erän aikana.

”Saimme hyvin torjuttua vastustajan hyökkäykset ylivoimalla, ja oma ylivoimapelimme oli myös hyvää. Onnistuimme pelaamaan omaa peliämme. Ei mitään erikoista, mutta oli kovaa työntekoa”, sanoi Carolinan päävalmentaja Rod Brind'Amour NHL:n verkkosivujen mukaan.

Carolina on itälohkossa tasapisteissä New York Islandersin ja Columbus Blue Jacketsin kanssa. Joukkueet kamppailevat viimeisistä pudotuspelipaikoista. Pittsburgh on niiden yläpuolella viiden pisteen päässä.

Tampa Bay Lightningin ja Detroit Red Wingsin tasainen vääntö jouduttiin ratkaisemaan lopulta voittolaukauskisassa. Kotijoukkue Detroit oli lopulta parempi maalein 5–4.

Detroit ehti ottelussa jo 4–2-johtoon tekemällä kaksi maalia kolmannen erän alkuminuuteilla. Tampa punnersi kuitenkin väkisin tasoihin, ja ottelussa mentiin jatkoajan kautta voittolaukauskisaan. Tampan toinen ja kolmas laukoja epäonnistuivat, kun taas Detroitin Dylan Larkin ja Robby Fabbri saivat kiekot sisään.

”Oli raskas ilta kaikille. En ole varma, pääsikö kukaan (joukkueen jäsenistä) petiin ennen aamuyötä, ja peli alkoi sunnuntaina iltapäivällä”, Tampan päävalmentaja John Cooper sanoi. Joukkue pelasi lauantaina Bostonissa, missä Bruins kaatui 5–3.

Detroitin Tyler Bertuzzi ja Anthony Mantha iskivät kumpikin tehot 1+3. Tampan Brayden Point teki kaksi maalia.

Detroit on voittanut kaksi peräkkäistä ottelua mutta majailee lohduttomasti itälohkon viimeisenä. Toiseksi viimeisenä oleva Ottawa on yli 20 pisteen päässä.

Tampa puolestaan on voittanut kaksi edellistä otteluaan. Se on itälohkossa toisena kuuden pisteen päässä Bostonista.