Norjan jääkiekkoliiton pääsihteeri Ottar Eide uskoo, että jääkiekon miesten MM-kisat joudutaan perumaan koronaviruksen vuoksi.

Kansainvälinen jääkiekkoliitto IIHF kertoi lauantaina, että naisten MM-kisat peruttiin koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Kisat oli tarkoitus järjestää Kanadassa 31. maaliskuuta–10. huhtikuuta.

Miesten MM-kisat on tarkoitus järjestää Sveitsissä 8.–24. toukokuuta. Sveitsi on kuitenkin kieltänyt yli tuhannen hengen urheilutapahtumien järjestämisen koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi, ja näin ollen MM-jääkiekon kohtalo on auki.

Eide pelkää, että kisat päädytään peruuttamaan.

”Tämän hetken tilanteen mukaan kyllä. Kun naisten MM-kisat peruttiin, niin on suuri riski, että sama tapahtuu miesten kisoille”, Eide kommentoi norjalaiselle VG:lle.

Eiden tietojen mukaan päätös tehtäisiin IIHF:n kokouksessa 15. maaliskuuta, mutta IIHF:n varapuheenjohtajan Kalervo Kummolan Ilta-Sanomille antaman tiedon mukaan päätöksen takaraja on 20. huhtikuuta.

”Tämä on hyvin erityislaatuinen tilanne. Meidän täytyy vain odottaa”, Eide sanoi.

Suomi on miesten hallitseva maailmanmestari.