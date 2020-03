Raskaansarjan ammattilaisnyrkkeilijä Robert Helenius kohahdutti nyrkkeilymaailmaa voittamalla lauantai-iltana New Yorkin Brooklynissa ennakkosuosikin, voittamattoman puolalaisen Adam Kownackin teknisellä tyrmäyksellä.

Heleniuksen manageri Markus Sundman vakuuttaa HS:lle, että tulos ei ollut hänelle yllätys.

”Se meni kyllä ihan suunnitelmien mukaan. Vaikka lähdimme altavastaajina, tiesimme, mihin Robbe pystyy”, Sundman sanoo.

Sundman perustelee väitettään muun muassa sillä, että otteluun valmistava leiri onnistui erinomaisesti, ja Helenius oli hyvässä kunnossa ja hyvällä mielellä ennen ottelua.

”Silloin käy näin.”

Sundman korostaa, että Kownackin taktiikka eli kovaa päälle on sellainen, että monet eivät pysty ottamaan vastaan sellaista iskusadetta.

”Robben taktiikalle tämä sopi loistavasti. Kun Robbe on kunnossa ja kaikki paikat ehjinä, hän lyö kovaa ja on todella taitava jälkitilanteissa ja vastapalloon lyömisessä. Aina kun he löivät ristiin, Robbe osui, Kownacki ei.”

Vaikka Sundman toteaa ottelun menneen suunnitelmien mukaan, se kuitenkin muutti Heleniuksen tulevia nyrkkeilykuvioita melkoisesti. Voitto tuli niin sanotussa eliminator-ottelussa, jonka voitto mahdollistaa MM-ottelunkin.

”Vähän aikaista vielä sanoa, mitä seuraavaksi, mutta kyllä me isoa ottelua haetaan. MM-ottelukaan ei ole mikään mahdottomuus. Korkeintaan yksi ottelu tähän väliin ja sen jälkeen odotamme MM-ottelua.”

Sundman korostaa, että ammattinyrkkeilyyn liittyy paljon politiikkaa ja kaikenlaista tapahtuu, joka voi vaikeuttaa mutta myös yllättää myönteisesti jatkokuvioiden osalta.

”Robbe voi päästä haastamaan MM-otteluun milloin vain.”

Tähän on myös perusteita, sillä esimerkiksi Andy Ruiz junior pääsi yllättäen MM-otteluun Anthony Joshua vastaan viime kesänä, kun alkuperäinen vastustaja kärysi dopingista.

Helenius on tähän asti ollut vain WBA-liiton listoilla (seitsemäs haastaja), Sundman uskoo, että parin viikon päästä julkaistavilla listoilla, Heleniuksen nimi löytyy myös muiden isojen nyrkkeilyliittojen listoilta.

”Robbe on todennäköisesti korkealla kaikilla listoilla.”

Heleniuksen seuraavan ottelun palkkioista on heitetty isohkoja summia.

”Joo, kyllähän ne ovat varteenotettavia summia”, Sundman toteaa.

Puolesta miljoonasta eurostakin on puhuttu...

”Toivottavasti [arvio] menee pieleen.”