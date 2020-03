Taitoluistelu

Helsingissä aloittaa toukokuun alussa toimintansa uusi taitoluisteluseura Helsingin Taitoluisteluakatemia, josta tulee pääkaupungin suurin ja ainoa yksinluisteluun keskittyvä luisteluseura.

Uuteen seuraan kuuluvat Helsingfors Skriddskoklubbista (HSK) erkanevat yksinluistelijat ja Oulunkylän Taitoluisteluklubin luistelijat. Seuran perustamiskokous pidettiin tänään maanantaina iltapäivällä.

Uuteen seuraan siirtyvät kaikki HSK:n lähes 80 yksinluistelijaa, ja HSK:hon jäävät jäljelle muodostelmaluistelijat.

HSK:n hajoaminen kahtia käynnistyi seuran edellisen hallituksen hyllytettyä päävalmentaja Mirjami Penttisen, joka sai Taitoluisteluliitolta vuoden kilpailukiellon epäasiallisesta käyttäytymisestä ja urheilun eettisten sääntöjen rikkomisesta.

”Keskustelimme vanhempien kesken seuran ja yksinluistelun tilanteesta ja tulevaisuudesta. Näiden keskustelujen pohjalta lähestyimme OTK:ta, ja tässä nyt olemme”, kertoo Turo Mäki, joka edustaa HSK:sta Taitoluisteluakatemiaan siirtyviä yksinluistelijoita.

”Se oli katalyytti. Se aiheutti aika paljon huolta siitä, millaisen mainekolhun HSK saisi ja millaista toimintaa seura edistää valinnoillaan.”

Mirjami Penttinen Kuva: Juhani Niiranen / HS

HSK:n hyllytetyn päävalmentajan Mirjami Penttisen toimien tutkinta oli Turo Mäen mukaan tekijä, joka sysäsi yksinluistelijoita suunnittelemaan irtautumista HSK:sta.

”Se oli katalyytti. Se aiheutti aika paljon huolta siitä, millaisen mainekolhun HSK saisi ja millaista toimintaa seura edistää valinnoillaan. Uuden seuran perustaminen on sinänsä vanha ajatus”, Mäki sanoi.

Helsingin Sanomien tietojen mukaan HSK:sta on lähdössä myös muodostelmaluistelijoita, joiden vanhemmat eivät pysty enää hyväksymään seuran toimintaa. Osa luistelijoiden vanhemmista on tiettävästi tekemässä päätöksiä vasta sen jälkeen, kun HSK on pitänyt jäsenilleen tiedotustilaisuuden maanantai-iltana.

HSK:sta siirtyvät yksinluistelijat edustavat vanhaa seuraansa kauden 2019–2020 loppuun asti.

HSK:n Team Unique lyhyt ohjelmassaan muodostelmaluistelun SM-kisoissa maaliskuun alussa. Kuva: Roni Rekomaa / LEhtikuva

Helmikuussa HSK:n hallituksen valtasivat muodostelmaluistelijoiden edustajat. HSK:sta lähtevät yksinluistelijat pääsevät nyt seuraan, joka toimii yksinluistelijoiden ehdoilla.

”Meillä on Helsingin Taitoluisteluakatemiassa aidosti sellainen seura, jossa sataprosenttia fokuksesta on yksinluistelun kehittämiseen tähtäävää. Yksinluistelu ja muodostelmaluistelu ovat eriytyneet lajeina viime vuosien aikana. Liike lajien välillä on loppunut”, Turo Mäki sanoo.

Helsingin Taitoluisteluakatemiassa on luistelijoita yhteensä 220. Vastavalitun puheenjohtajan Maiju Laaksosen mukaan uudessa seurassa on tavoitteena jatkaa nykyisillä valmennustiimeillä. Laaksosen mukaan seuran johto ei voi kommentoida yksittäisten työntekijöiden työsuhdeasioita.

Laaksonen sanoo, että Helsingin Taitoluisteluakatemia on seura, jossa pystyy keskittymään yksinluisteluun kaikilla tasoilla.

”Voimme tarjota huippu-urheilua, kevyempää kilpaurheilua ja harrastamista. Seurassa voivat kaikenikäiset harrastaa lajia kaikilla tasoilla. Meillä ovat luistelijat toiminnan keskiössä.”

Miksi Oulunkylän taitoluisteluklubi päätti yhdistää voimansa HSK:sta lähtevien luistelijoiden kanssa?

”Pääsemme osaksi suurempaa kokonaisuutta. Pystymme laajentamaan tarjontaa. Ei tarvitse vaihtaa seuraa, jos luistelijan tilanne muuttuu. Meillä on kaikki mahdolliset luistelijan polut seuran sisällä. HSK:n luistelijoilta saamme uudenlaista osaamista huippukilpatasolla”, Laaksonen sanoo.

HSK:sta lähteneet luistelijat ja heidän vanhempansa eivät pystyneet vanhassa seurassaan enää hyväksymään seuran toimintaa.

Millaisia ovat Helsingin Taitoluisteluakatemian arvot tai toiminnan keskeiset periaatteet?

”Pidämme edelleen kiinni asioista, jotka olivat meille OTK:ssa tärkeitä. Toimimme luistelijan ehdoilla ja tarjoamme elinikäistä harrastuspolkua.”

Laaksosen mukaan uuden seuran tavoitteena on myös kasvaa ajan kanssa.

”Olisi hienoa, jos saamme uuteen seuraan paljon luistelijoita. OTK:n toiminnan painopiste on ollut Oulunkylän ja Malmin seudulla. Ajattelemme, että uusi seura on koko Helsingin seura, ja siihen pyrimme. Harjoitukset ovat toki siellä, missä tiloja on.”