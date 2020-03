Yhdysvaltojen syyttäjäviranomaiset kertoivat maanantaina 27 henkilön saaneen rikossyytteen laukkahevosten dopingista. Syytettyinä on muun muassa valmentajia, eläinlääkäreitä ja kiellettyjen aineiden välittäjiä, kertoo uutistoimisto Reuters.

Laukkakilpailut ovat 100 miljardin dollarin (87 miljardin euron) liiketoimi Yhdysvalloissa, ja douppaksella on huijattu muun muassa vedonlyöjiä. Jo pitkään oli epäilyjä, että hevosten suoritusta on parannettu kielletyillä aineilla.

Yksi syytetyistä on Jason Servis, joka on maailman parhaan laukkahevosen Maximum Securityn valmentaja. Syyttäjien mukaan Servis piti hallussaan salaa suorituskykyä parantavia lääkkeitä, joita hän käytti Maximum Securityyn ja myös muihin hänen valvonnassaan oleviin hevosiin.

Maximum Security voitti helmikuussa 20 miljoonan dollarin Saudi-cupin, joka on maailman rahakkain hevoskilpailu.

Suurin osa saa syytteet muun muassa viranomaisten, kilpailuviranomaisten ja vedonlyöjien harhauttamisesta. Maksimirangaistus on viisi vuotta vankeutta. Lisäksi kaksi vastaajaa saa syytteet myös salakuljetuksesta, jolloin maksimirangaistus on 20 vuotta vankeutta.

Syyttäjien mukaan hevosille annettiin muun muassa kipulääkkeitä, keuhkoputkia laajentavia lääkkeitä ja hapensaantia parantavia aineita. Hevosille on aiheutunut sydänongelmia, jalkojen murtumia ja myös kuolemia.

Syyttäjien mukaan kiellettyjä aineita on käytetty kilpailuissa, joita on järjestetty New Yorkissa, New Jerseyssä, Floridassa, Kentuckyssa, Ohiossa ja Arabiemiraateissa.