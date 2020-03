Englanti kaatoi Walesin rubgyn Six Nations -turnauksessa lukemin 33–30 lauantaina, mutta ottelun jälkeen puhetta riitti eniten Englannin Joe Marlerin tempusta.

Marler kosketteli ottelussa Walesin kapteenin Alun Wyn Jonesin haaroväliä, mikä voi johtaa pitkään pelikieltoon. Marler on turnauksen kurinpitoelimen kuultavana torstaina.

Sääntöjen mukaan ”vastustajan sukupuolielimiin tarttuminen, niiden vääntäminen tai puristaminen” johtaa vähintään 12 viikon pelikieltoon, mutta pisimmillään panna voi olla jopa neljä vuotta.

Wyn Jones kommentoi tapausta ottelun jälkeen.

”En tiennyt, mitä tehdä siinä tilanteessa. Minulla on 138 maaottelua, mutta jos reagoin, saan punaisen kortin. Toivottavasti Kansainvälinen rugbyliitto tutkii asian”, Wyn Jones kommentoi BBC:n mukaan.

Englannin entinen valmentaja Clive Woodward tuomitsi Marlerin tempun.

”Voi olla erinomainen pelaaja ja erilainen hahmo, mutta älä ole häiriötekijä ja häpeä joukkueelle, pelipaidalle ja maalle”, Woodward kirjoitti Daily Mailin kolumnissaan.

Marler itse kommentoi tilannetta Twitterissä varsin ytimekkäästi.

”Bollocks. Complete bollocks”, hän kirjoitti. Bollocks on slangia ja tarkoittaa miehen sukupuolielimiä, mutta myös sitä, että jokin asia on täyttä paskaa tai ei pidä paikkaansa.

Englanti johtaa Six Nations -turnausta neljän ottelun jälkeen tasapistein Ranskan kanssa (13 pistettä). Kolmantena on Skotlanti (10) ennen ottelun vähemmän pelannutta Irlantia (9). Wales on viidentenä (7) ja kaikki kolme otteluaan hävinnyt Italia viimeisenä ilman pisteitä.