Ronja Savolainen on Luleå HF:n puolustaja. Kuva: Aku Isotalo / HS

Suomen naisten jääkiekkomaajoukkueen puolustaja Ronja Savolaista odottaa viime vuosiin verrattuna erilainen kesä, ja syynä on maailmalla leviävä koronavirus.

Naisten MM-kisat oli tarkoitus pelata Kanadan Halifaxissa 31. maaliskuuta–10. huhtikuuta, mutta turnaus peruttiin koronaviruksen vuoksi.

”Ensimmäinen ajatus oli, että helvetti, nyt minun täytyy mennä töihin”, ruotsalaisessa Luleå HF:ssä pelaava Savolainen kommentoi SVT:lle.

”Ei voi ajatella, että voittaisimme aina, mutta MM-kisojen jälkeen olemme saaneet bonuksen, joka tulee tarpeeseen. Sillä pärjää aika hyvin kesän yli, mutta nyt pitää mennä töihin.”

Savolainen valmistautuu HV71:tä vastaan pelattavaan finaalisarjaan, joka käynnistyy keskiviikkona.

”Finaalisarjan jälkeen otan vähän lomaa, mutta sen jälkeen minun täytyy etsiä töitä saadakseni kokoon rahat, jotka yleensä saan MM-kisoista. Tilanne on ikävä myös sillä tavalla, etten pysty keskittymään täysillä harjoitteluun, vaan minun pitää löytää työ saadakseni talouspuolen kasaan.”

Savolainen ei halua kertoa täsmällisiä bonusten rahamääriä.

”En tiedä, saammeko puhua niistä, mutta se on aika paljon. Se riippuu aivan siitä, kuinka MM-kisoissa sujuu. Näihin MM-kisoihin bonuksia oli määrä korottaa, joten en tiedä tarkalleen, mikä se on. Mutta se on aika paljon rahaa.”

Savolainen saa Suomen olympiakomitealta 10 000 euron apurahan, mutta lisäraha auttaisi kesän lisäksi myös pidemmälle.

”Sillä pärjää myös kauden yli. Kauden jälkeen kaikki on mennyt.”

”Viime kesänä työskentelin kuukauden ajan ihan huvikseni kokeillakseni miltä se tuntuu ja saadakseni vähän lisärahaa. Nyt minun pitää työskennellä koko kesä saadakseni talouteni kuntoon.”

Savolainen on aiemmin ottanut kantaa nais- ja mieskiekkoilijoiden väliseen palkkaeroon.

”Olen kokopäiväammattilainen, mutta on mielestäni todella epäreilua, ettemme voi panna mitään säästöön. Haluaisin säästää, mutta se on mahdotonta tällä palkalla, kaikki menee joka kuukausi. Miehet voivat säästää tulevaisuuttaan varten, mutta me emme sitä voi tehdä”, hän kommentoi Expressenille tammikuussa