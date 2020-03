Taitoluisteluseura Helsingfors Skridskoklubbin eli HSK:n hallitus kertoi maanantaina illan suussa, että se on palauttanut seuran päävalmentajan Mirjami Penttisen työvelvoitteen. Päätös tarkoittaa sitä, että Penttinen palaa seurassaan valmennustöihin.

Päätös on herättänyt suurta tyrmistystä. Yleisin kysymys kuuluu, miksi Penttistä ei erotettu?

Niin – miksi?

HSK:n hallituksen päätöksen taustalta löytyy varatuomari Olli Rausteen asiantuntijalausunto Mirjami Penttiseen kohdistuvien kurinpitotoimien vaikutuksista seuran toimintaan. Lausunto on tehty seuran pyynnöstä ja se on päivätty maaliskuun alkuun.

Lausunto selventää ja perustelee sitä, miksi HSK ei voi tai sen ei kannata erottaa Penttistä päävalmentajan tehtävästä.

Penttisen tapaukseen liittyvien tunnelatausten ja muiden ulottuvuuksien hahmottamiseksi ja ymmärtämiseksi on kuitenkin syytä ensin kerrata tapauksen historiaa.

Olli Rauste Kuva: Juhani Niiranen / HS

HSK:n edellinen hallitus hyllytti Mirjami Penttisen seuran päävalmentajan tehtävästä sen jälkeen, kun Suomen Taitoluisteluliitto oli tammikuun puolivälissä määrännyt Penttisen vuodeksi kilpailukieltoon.

Suomen urheilun eettinen keskus Suek oli tutkinut Penttisen toimia kuukausia, ja Suekin raportin ja Taitoluisteluliiton oman kurinpitolautakunnan mukaan Penttinen oli syyllistynyt urheilun eettisten sääntöjen rikkomiseen. Hän oli toistuvasti käyttänyt valmennettaviaan kohtaan epäasiallista kieltä, huutanut heille ja nöyryyttänyt heitä.

Taitoluisteluliitto ei julkaissut kurinpitolautakunnan päätöstä kokonaan. Toiminnanjohtaja Outi Wuorenheimon mukaan asiakirjan salaamisella haluttiin suojella asianosaisia alaikäisiä luistelijoita. Hän kuitenkin vahvisti HS:lle että Ylen aiemmin julkaisemat tiedot nöyryyttävästä huutoringistä ja tapa itsesi -kehotuksista ovat totta.

Penttisen saama kilpailukielto koski ja koskee edelleen liiton alaista kilpailutoimintaa. Sen aikana Penttinen saa osallistua harjoituksiin, mutta ei kilpailutilanteisiin.

Liitto muistutti tammikuussa ja uudelleen maanantaina, että rangaistuksena kilpailukielto on ankarin, joka liiton sääntöjen puitteissa voidaan antaa. HS:n tietojen mukaan kilpailukiellon keston olisi tosin voinut määrätä yhden vuoden sijasta pitemmäksikin.

Liitto myös edellytti Penttisen seuran HSK:n suhtautuvan rangaistukseen asianmukaisella vakavuudella, ja niin seuran edellinen hallitus aluksi tekikin. Se päätti hyllyttää Penttisen tehtävistään toistaiseksi.

Seuran päätös ja Penttisen liitolta saama rangaistus johtivat siihen, että seuran jäsenet – luistelijat ja heidän vanhempansa – jakaantuivat kahteen leiriin. Toinen leiri tuki ja tukee edelleen Penttistä, toinen vastusti ja vaati hänen erottamistaan. Repivässä tilanteessa hallitus ei kyennyt päättämään päävalmentajan tulevaisuudesta.

Se erosi.

Hallituksen eron jälkeen Penttisen hyllytys jäi voimaan, mutta häntä ei erotettu seurasta.

Helmikuun yhdennentoista päivän iltana HSK sai uuden hallituksen, kun Penttisen tukijat valtasivat tiivistunnelmaisessa kokouksessa hallituspaikat ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. Hallitusvalinnat sujuivat lähes tarkalleen Penttisen tukijoiden laatiman ja heidän etukäteen WhatsAppissa jakamansa listan mukaan.

HS:n tietojen mukaan yhtä lukuun ottamatta kaikkien uuteen hallitukseen valittujen jäsenten lapset luistelevat Mirjami Penttisen valmentamissa kilpajoukkueissa, joista Team Unique osallistuu huhtikuun alussa muodostelmaluistelun MM-kisoihin ja Team Mystique junioreiden MM-kisoihin tämän viikon lopulla.

Penttisen erottamista toivoneet muodostelmaluistelijat vanhempineen sekä HSK:n yksinluistelijat tunsivat itsensä jyrätyiksi.

Tilanne kärjistyi entisestään.

Eilen maanantaina yksinluistelijat päättivät jättää HSK:n ja perustaa uuden Helsingin Taitoluisteluakatemian yhdessä Oulunkylän Taitoluisteluklubin luistelijoiden kanssa. HSK hajosi.

Yksinluistelijoiden puhemiehen Turo Mäen mukaan Mirjami Penttisen toimien tutkinta oli tekijä, joka sysäsi yksinluistelijoita suunnittelemaan irtautumista seurasta.

”Se oli katalyytti. Se aiheutti aika paljon huolta siitä, millaisen mainekolhun HSK saisi ja millaista toimintaa seura edistää valinnoillaan. Uuden seuran perustaminen on sinänsä vanha ajatus”, Mäki sanoi HS:n haastattelussa.

Toisaalta, miksi yksinluistelijat olisivat jääneet seuraan, jota hallitsevat kahden menestyneimmän muodostelmaluistelujoukkueen vanhemmat ja heidän kilpailukiellossa oleva päävalmentajansa?

Mikael Nyberg on HSK:n uuden, 11. helmikuuta nimetyn hallituksen puheenjohtaja. Hänen johtamansa hallitus perui valmentaja Mirjami Penttisen hyllytyksen. Kuva: Mikko Stig / Lehtikuva

Heti yksinluistelijoiden lähtöilmoituksen jälkeen maanantaina tuli tieto Mirjami Penttisen hyllytyksen päättymisestä.

Penttisen tukijat olivat tehneet päätöksen, jota varten hallituspaikat oli vallattukin. He halusivat turvata kilpajoukkueitten valmistautumisen MM-kisoihin ja purkivat epäoikeudenmukaisena ja epäreiluna pitämänsä hyllytyksen, jota olivat vastustaneet alusta asti. He olisivat voineet päättää toisinkin, mutta sitä he eivät tehneet.

HSK:n puheenjohtaja Mikael Nyberg sanoi maanantaina, että Penttisen työvelvoite palautettiin, koska kukaan ei ole tällä kaudella valittanut hänen työskentelystään. Lisäksi hallitus pitää Nybergin mukaan asian saamaa julkisuutta epäinhimillisenä.

Hyllytyksen kumotessaan hallitus vetosi Liiton kurinpitopäätöksen kohtaan, joka käytännössä kieltää Penttistä toimimasta valmentajana kilpailutilanteissa, mutta antaa mahdollisuuden valmentaa luistelijoita seuran harjoituksissa.

HS:n haastattelussa puheenjohtaja Nyberg korosti, että valmennus on seuran asia eikä siihen ole liitolla mitään sanomista.

”Seuralle ei ole syntynyt oikeutta päättää Penttisen työsuhdetta ennenaikaisesti kurinpitolautakunnan päätöksessä hänen syykseen luetun käyttäytymisen perusteella.”

Taitoluisteluliitto langetti luisteluvalmentaja Mirjami Penttiselle vuoden kilpailukiellon tammikuussa. Kuva: Juhani Niiranen / HS

Mutta löytyy seuran päätöksen taustalta muutakin: se alussa mainittu varatuomari Olli Rausteen asiantuntijalausunto, jonka HSK julkaisi verkkosivuillaan.

Lausunnon avainkohta on tämä:

”Seuralle ei ole syntynyt oikeutta päättää Penttisen työsuhdetta ennenaikaisesti kurinpitolautakunnan päätöksessä hänen syykseen luetun käyttäytymisen perusteella.”

Rauste perustelee näkemystään muun muassa ennakkotapauksella, jossa valmentajan epäasiallinen käytös ei riittänyt irtisanomisen perusteeksi. Tapaus on jalkapallosta vuodelta 1997.

Toinen peruste on Penttisen työsuhteen kesto lähes kymmenen vuoden kestolla ja kolmas se, ettei Penttiselle ole työsuhteen aikana annettu varoituksia työsopimuksen vastaisesta tai muusta moitittavasta käyttäytymisestä.

Myös aikarajat, joiden kuluessa irtisanominen olisi voitu tehdä erittäin painavasta syystä, ovat Rausteen mukaan ylittyneet.

Rauste toteaa lausunnossaan myös, että ”taitoluisteluliiton kurinpitolautakunnan päätös ei liiton sääntöjen mukaan estä Penttistä toimimasta valmentajana seuran harjoituksissa kilpailukiellon aikana”.

Jos Penttisen saama kilpailukielto olisi koskenut kaikkea valmennustoimintaa, tilanne olisi ollut rangaistuksen langettamisesta lähtien selkeämpi. Seuraa repinyttä hyllytyspäätöstäkään ei olisi tarvittu.

Kun HSK:n hallitus purki hyllytyksen, se käytti mahdollisuuden, joka sille tarjoutui. Ja ilman pitäviä perusteita Penttisen irtisanominen olisi voinut käydä seuralle kalliiksi.

Mutta päätöksen tehdessään HSK:n hallitus osoitti, ettei se pahemmin piittaa urheilun eettisistä säännöistä, Suekin tekemän tutkinnan tuloksista eikä Suomen Taitoluisteluliiton kurinpitotoimista tai niiden hengestä ja tarkoituksesta. Että se ylenkatsoo ja väheksyy piinatuiksi joutuneiden seuran omien luistelijoiden kokemuksia.

Muunlaista päätelmää hallituksen toiminnasta on vaikea tehdä.

Koettua simputusta tai kiusaamista ei lievennä tai tee tyhjäksi se, että joukkue menestyy – tai että nyt tai joskus tulevaisuudessa menee paremmin.

Lopputulos ei oikeuta koettua piinaa, nöyryytyksiä ja muita vääryyksiä. Eettiset periaatteet eivät veny sillä tavalla. Urheilussakaan.

”Keskeinen edellytyksemme kaikille jäsenseuroille on se, että jokainen valmennuskerta on kaikille harrastajille turvallinen, iloa tuottava ja kannustava.”

Taitoluisteluliiton puheenjohtaja Laura Raitio. Kuva: Vesa Moilanen / Lehtikuva

Taitoluisteluliiton hallituksen puheenjohtaja Laura Raitio totesikin HS:n haastattelussa maanantaina, että seura voi päättää kumota Mirjami Penttisen hyllytyksen, mutta liitto on asiasta eri mieltä.

”Emme voi katsoa läpi sormien kokemuksia nuorilla, jotka ovat kokeneet epäasiallista käytöstä seuran valmentajien taholta.”

”Keskeinen edellytyksemme kaikille jäsenseuroille – ja koko lajin oikeutus merkittävänä lasten ja nuorten urheiluharrastuksena – on se, että jokainen valmennuskerta on kaikille harrastajille turvallinen, iloa tuottava ja kannustava.”

Raition lausuma periaate on sekä järkevä, urheilullinen että kaunis.

Nähtäväksi kuitenkin jää, kykeneekö liitto viemään periaatteensa käytäntöön myös HSK:n ja Penttisen tapauksessa. Periaatteen noudattaminen saattaa vaatia HSK:n erottamista liiton jäsenyydestä.