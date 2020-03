Suomen urheilun eettinen keskus Suek sai yli 9 000 vastausta laajaan häirintäselvitykseensä. Suek tutki seksuaalista ja sukupuoleen perustavaa häirintää suomalaisessa kilpaurheilussa yhteistyössä lukuisten lajiliittojen kanssa. Kysely tehtiin 16 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille urheilijoille.

Naisista kyselyyn vastasi reilut 4 700, miehistä reilut 4 200 urheilijaa. Yhteensä vastauksia tuli 9 018.

”Vastausten analysointivaihe on parhaillaan käynnissä. Vastausten määrä on niin iso, että se tekee selvityksestä ainutlaatuisen myös kansainvälisesti. Aihe näytti olevan tärkeä myös miehille, mikä on hieno asia”, Suekin tutkimuspäällikkö Nina Laakso kertoi tiistaina Helsingissä.

Suek julkaisee raportin häirintäselvityksestä toukokuussa.

Urheilussa esiintyvän häirinnän torjuminen on osa Suekin toimintaa eettisesti kestävän urheilukulttuurin vahvistamiseksi. Suek on tehnyt lajiliittojen toimeksiannosta selvityksiä kilpaurheilussa esiintyvästä seksuaalisesta häirinnästä ja kiusaamisesta.

Tammikuussa Suomen Taitoluisteluliitto kertoi saaneensa Suekilta pyytämänsä selvityksen. Liitto oli pyytänyt selvitystä, koska se oli saanut tietoonsa vuosia 2018–2019 koskevia epäilyjä seksuaalisesta häirinnästä valmennustilanteissa.

Helmikuussa Suek kertoi luistelulajien urheilijoille ja valmentajille tekemästään selvityksestä. Kyselyyn vastanneista 272 urheilijasta ja valmentajasta 131 vastaajaa oli kokenut tai havainnut häirintää urheilu-uransa aikana. Selvityksen oli tilannut Pikaluisteluliitto, ja siinä tutkittiin kiusaamista ja häirintää pikaluistelussa, rullaluistelussa ja roller derbyssä.