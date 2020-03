Boris Becker jysäytti 17-vuotiaana Wimbledonin tennisturnauksessa yllätyksen, johon kukaan muu ei ole pystynyt vieläkään. HS:n haastattelussa hän muistelee sitä ja muita elämänsä vaiheita.

Julkaistu: 2:00

Tennislegenda Boris Becker melkeinpä yllättyy. Siitä on tosiaan 29 vuotta, kun hän kävi viimeksi Suomessa.

Becker muistaa vierailun hyvin. Hän pelasi Helsingin jäähallissa näytösottelun amerikkalaista Jimmy Connorsia vastaan.

”Se oli tiukka peli”, Becker, 52, sanoo kohtaamisesta, joka päättyi hänen voittoonsa 7–6, 6–4.

Näin näytösottelut yleensä menevät. Pelataan sopivan tasaiset erät, että tilaisuuden maksajat ja katsojat ovat tyytyväisiä.

Boris Becker (vas.) ja Jimmy Connors kohtasivat toisensa näytösottelussa Helsingissä vuonna 1991. Kuva: Markku Ulander / Lehtikuva

Beckerin oli tarkoitus tulla tällä viikolla ”taas” Suomeen. Hän olisi osallistunut mediajätti Discoveryn olympiatapahtumaan. Becker toimii Tokion olympialaisten lähettiläänä ja kisat näytetään laajasti Suomessa Discoveryn TV5:lla ja Dplayssa.

Yhtiön olympiatapahtuma siirrettiin kuitenkin HS:n haastattelun jälkeen myöhempään ajankohtaan koronaviruksen takia.

”Minulla on mielenkiintoisia puheenaiheita, jotka haluaisin jakaa teille Helsingissä. Urheilussa on niin monia kulmia. Miten käsittelet paineita, odotuksia, voittoja ja tappioita”, Becker sanoo puhelimitse Düsseldorfista, jossa hän veti Saksan Davis Cup -viikonloppua Valko-Venäjää vastaan.

Saksan miesten maajouk­kueen johtaminen pitää Bec­kerin kiinni tenniksen arjessa. Yhtä lailla ote säilyy Eurosportin kommentaattorina kolmessa grand slam -turnauksessa neljästä. Tavallaan erikoista, ettei Becker kommentoi Wimbledonissa, vaikka siitä turnauksesta hänet muistetaan. Kävelymatkan päässä Wimbledonista hän nykyään myös asuu.

Näissä töissä eläköityneen huippupelaajan arki täyttyy mukavasti. Tenniksestä Becker puhuu, ja häntä kuunnellaan eri puolilla maailmaa. Sijoitusneuvojana tai avioliittokonsulttina menestys voisi olla vähäisempi.

Teininä alkanut huippu-ura nousi rakettina urheilusivujen ykkösuutiseksi eri puolilla maailmaa mutta myös päättyi nykymittapuun mukaan nuorena, noin kolmekymppisenä. Sen jälkeen otsikoita ovat täyttäneet avioero, avioton lapsi, konkurssi, suuret rahavelat ja monet muut kielteiset uutiset.

”Olin ensimmäinen, joka löi palloa todella kovaa. Lempinimenikin oli Boom-Boom.”

Boris Becker ja pyyheliina. Kuva: Gerard Julien

Vuosi 1985 oli Beckerin. Silloin hän muutti koko tennismaailman.

Ivan Lendl, Jimmy Connors ja pari muuta pelaajaa tunnettiin kovista lyönneistään, mutta Becker nosti pelin ja koko lajin uudelle tasolle.

Vasta 17-vuotias saksalaisnuorukainen syötti lujaa, löi lujaa ja sai Wimbledonissa kuninkaallisen päivärytmin sekoamaan viemällä arvostetuimman turnauksen voiton.

Becker oli paitsi sijoittamaton mestari, myös kaikkien aikojen nuorin miesten kaksinpelivoittaja Wimbledonissa.

”Olin ensimmäinen, joka löi palloa todella kovaa. Lempinimenikin oli Boom-Boom”, Becker muistelee.

”Menin lyönteihini täysillä ja olin ensimmäinen, joka pelasi niin.”

Wimbledonin finaalissa Becker kukisti eteläafrikkalaisen Kevin Currenin neljässä erässä.

Curren oli tuon Wimbledonin suurin voittaja ennen loppuottelua. Hän pudotti puolivälierissä mestaruutta puolustaneen John McEnroen. Välierissä meni nurin Jimmy Connors.

Myöhemmin Curren on muistellut, ettei millään uskonut saksalaisjuniorin jaksavan enää yllättää loppuottelussa.

Curren päästi jopa vähäksi aikaa vapaalle ennen finaalia. Hän lähti päivää ennen loppuottelua rocktähti Bruce Springsteenin konserttiin Lontoossa, eikä niistä keikoista koskaan selvitä alle kolmen tunnin.

Becker keskittyi vain loppuotteluun ja kirjoittamaan histo­riaa, joka yllätti hänetkin.

”Se oli tietenkin iso šokki minulle, mutta isompi šokki se oli muille. Tällaista ei ollut tapahtunut tenniksessä aikaisemmin.”

”Se oli täysin epätavallinen hetki. Enemmän se oli sitä muille ihmisille –miten he suhtautuisivat minuun.”

”Tähti oli syttynyt. Olin joka päivä uutisissa.”

Boris Becker asettui yhteiskuvaan poikiensa Noahin (vas.) ja Eliaksen kanssa Berliinissä helmikuussa. Kuva: Tobias Schwarz / AFP

Beckerin paluuta Saksaan ja kotikaupunkiinsa Leimeniin on verrattu siihen kuin paavi olisi tullut vierailulle. Kiinnostus teinin ympärillä kasvoi hysteriaksi.

”Tähti oli syttynyt. Olin joka päivä uutisissa, en pelkästään silloin, kun olin tenniskentällä. Vaan ihan kaikkea seurattiin, kun liikuin: mitä söin, mitä join ja niin edelleen. Eikä se ollut pelkästään Saksassa vaan eri puolilla maailmaa. Olin jonkinlainen koko maailman ihme.”

Ruotsalainen Mats Wilander oli voittanut Ranskan avoimet 17-vuotiaana kolme vuotta aikaisemmin, mutta silti Wimbledonin valtaaminen oli täysin toista.

”Kun olet 17 vuotta ja 7 kuukautta, olet täysin viaton ja elät omassa kuplassasi etkä ymmärrä, mitä on tapahtunut.”

Becker muistelee aikaa ensimmäisen Wimbledon-voiton jälkeen ja melko pian perään alkanutta Yhdysvaltain-kiertuetta. Tv-kamerat lähettivät suoraa kuvaa jokaisesta harjoituksesta.

”Se oli aika valtavaa.”

”Paineita on aina. En osaa sanoa, ovatko ne liian suuria vai pieniä.”

Boris Becker seurasi naisystävänsä Layla Powellin kanssa miesten puolivälieräottelua US Openissa viime vuoden syyskuussa. Kuva: Elena Leoni / Zuma

Beckerin aikakaudella teinit hallitsivat ammattilaiskenttiä. Wilanderista oli tullut osa kiertuetta, mutta uusia pelaajia nousi vauhdilla. Andre Agassi voitti kymmenen ATP-turnausta ennen kuin täytti 20 vuotta. Pete Sampras valtasi US Openin 19-vuotiaana. Michael Chang oli vain 17-vuotias toistaessaan Wilanderin tempun Ranskan avoimissa 1989.

Nykyään tilanne on täysin päinvastainen. Juuri kukaan alle 20-vuotias ei voita ATP-turnauksia. Nykyisistä alle 23-vuotiaista aktiivipelaajista vain neljä on voittanut ATP-turnauksen alle 20-vuotiaana. Grand slam -turnauksien valtaamisesta he voivat vain uneksia.

”Suurin ero on mielenlaadussa. Heillä ei ole kypsyyttä käsitellä seurauksia, sosiaalista mediaa, paineita”, Becker sanoo uuden polven pelaajista.

”Paineita on aina. En osaa sanoa, ovatko ne liian suuria vai pieniä. Kun aikoo tulla tenniksenpelaajaksi, paineita on tietenkin aina.”

Tenniksessä on puhuttu hukatusta 90-lukulaisten sukupolvesta, kun vieläkään kukaan 1990-luvulla syntynyt ei ole voittanut grand slam -turnausta. Becker korostaa ennen kaikkea henkisen puolen merkitystä.

”Fyysisesti kaikki ovat kunnossa, mutta henkinen puoli on tuntemattomampi alue. On vaikea sanoa, onko joku henkisesti vahva vai heikko. Kyse ei ole pelkästään otteluista vaan siitä, mitä teen ottelua ennen, edellisenä iltana ja pelipäivän aamuna. Siinä voi olla isoja eroja.”

Uran jälkeen Beckerin ympärillä riitti skandaaleita mutta myös hiljaiseloa. Aktiivinen tennispiiri tiesi, missä Becker kulki, mutta suuren yleisön tietoon hän putkahti alkaessaan valmentaa Serbian Novak Djokovićia vuoden 2014 alussa. Tutut kasvot näkyivät taas suurten turnausten pelaaja-aitioissa.

Becker oli tullut takaisin.

Becker huomasi kolmen vuoden yhteistyön aikana, ettei maailman ykkösen valmentaminen ollut ihan mutkatonta.

”Se oli vaikeaa, kun oli valmennettava, joka tietää jo kaiken. Oli etsittävä uusia keinoja harjoitella, motivoida, inspiroida ja opettaa.”

”Eikä mikään tapahdu yhdessä yössä. Siihen tarvittiin yksi jos toinenkin keskustelu, ja me puhuimme paljon.”

Becker, jos kuka, tietää, mikä on Djokovićin menestyksen salaisuus ja miten serbi hallitsee maailman ykköspaikkaa lähes 33-vuotiaana.

”Hän on ammattilainen, joka ei ole tyytyväinen ollessaan maailman kakkonen. Hän ha­luaa tulla paremmaksi joka vuosi. Hän etsii jatkuvasti keinoja tulla paremmaksi.”

”Hän on taistelija, katutappelija. Se on hänen vahvuutensa.”

Ennen tenniskauden alkua Becker uskoi, että grand slam -voittajien sarjaan tulee uusi nimi. Ennustajaksi hän ei suostu, mutta tunne vie siihen suuntaan, että muutosta on luvassa.

Uuden polven nimet kuten Alexander Zverev, Daniil Medvedev, Stéfanos Tsitsipás, Félix Auger-Aliassime, Denis Shapovalov, Andrei Rublev ja Dominic Thiem saavat Beckerin innostumaan.

Thiem ei ole enää ihan nuori 26-vuotiaana, mutta kolmella hävityllä grand slam -finaalillaan hän on päässyt lähimmäksi vallankeikausta kuin muut.

”Novak ja Rafael Nadal näyttävät vahvoilta kuten aina, mutta loppujoukko tulee lähemmäksi ja saa nähdä, miten Roger Federer toipuu loukkaantumisestaan”, Becker sanoo.