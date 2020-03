New York Rangersin KaapoKakko ja Carolina Hurricanesin Sebastian Aho onnistuivat kumpikin kaksi kertaa maalinteossa NHL:n ottelukierroksella.

Kakko katkaisi 14 peliä kestäneen maalittoman putken Dallasia vastaan pelatussa ottelussa, joka päättyi Rangersin 4–2-vierasvoittoon. Molemmat Kakon maalit syntyivät ottelun toisessa erässä.

Dallasin RoopeHintz teki joukkueensa 4–1-kavennusmaalin ylivoimalla viimeisessä erässä. Maalin taakse luistellut joukkuetoveri Miro Heiskanen antoi syötön maalin eteen Hintzille, joka ei erehtynyt hyvästä paikasta. Heiskanen ansaitsi syöttöpisteen myös Dallasin toisesta maalista, jonka laukoi AndrewCogliano.

Hurjassa maalivireessä oleva Rangersin Mika Zibanejad teki ottelussa kauden 40. maalinsa. Ruotsalaishyökkääjä laukoi viime viikolla Washingtonia vastaan peräti viisi maalia. Hän on tehnyt tällä kaudella jo kolme hattutemppua.

Dallas on hävinnyt kuusi peräkkäistä ottelua ja on länsilohkossa viidentenä. New York Rangersin saldo viidestä viimeisimmästä ottelusta on kaksi voittoa ja kolme tappiota. Rangers on itälohkossa kolmen pisteen päässä viimeisestä pudotuspelipaikasta.

Sebastian Aho viimeisteli kahdella kolmannen erän maalillaan Carolinalle 5–2-vierasvoiton Detroit Red Wingsistä. Aho nappasi myös syöttöpisteen Justin Williamsin 3–2-osumasta.

Teuvo Teräväinen kirjautti itselleen syöttöpisteet molemmista Ahon maaleista. Petr Mrazek palasi Carolinan maalille oltuaan kuusi ottelua sivussa loukkaantumisen vuoksi ja torjui 23 kertaa.

Carolina on voittanut kolme ottelua putkeen, ja voitolla joukkue paranteli asemiaan taistelussa itälohkon viimeisestä pudotuspelipaikasta. Toronto ja Columbus ovat Carolinan kanssa tasapisteissä, mutta Carolinalla on paras maaliero.

Nashville Predators repäisi kahden erän aikana jo 4–0-johdon vierasottelussa Montreal Canadiensia vastaan. Montreal aloitti kolmannessa erässä takaa-ajon, mutta se jäi vain kahden maalin mittaiseksi. Artturi Lehkonen vastasi Montrealin 1–4-kavennusmaalista.

Nashville kamppailee länsilohkon viimeisestä pudotuspelipaikasta. Se on tasapisteissä Winnipegin kanssa. Montreal on hävinnyt kolme peräkkäistä ottelua ja on itälohkossa 12:ntena.