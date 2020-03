Golfin maailmanlistan ykköspelaaja Rory McIlroy tunnetaan hyvin käyttäytyvänä ja erittäin suosittuna lajin huippu-urheilijana sekä yleisön että kollegoiden keskuudessa.

Mutta jokaisella ihmisellä on joskus heikompiakin hetkiä.

Torstaina pohjoisirlantilainen McIlroy aloittaa voiton puolustamisen The Players Championshipissä, joka on yksi Yhdysvaltojen PGA-kiertueen arvostetuimmista kilpailuista ja on tunnettu poikkeuksellisen suuresta palkintorahapotistaan.

McIlroy, 30, on ollut yksi maailman huippupelaajista jo yli kymmenen vuotta. Tiistain mediatilaisuudessa häntä pyydettiin muistelemaan sitä, kun hän pelasi 20-vuotiaana ensimmäisen kerran The Playersissa vuonna 2009.

Vastaus yllätti kuulijat ja sai lopulta aikaan yleisen naurunremakan.

McIlroy kertoi olleensa edellisen viikonlopun Las Vegasissa.

”Sen jälkeen en varmaan valmistautunut tänne parhaalla mahdollisella tavalla. En päässyt cutista läpi, ja lopulta minut potkaistiin Jax Beachin baareista ulos väärennetyn henkilöllisyystodistuksen takia. Joten olen edennyt pitkän matkan”, McIlroy virnuili.

The Players pelataan vaikeana pidetyllä TPC Sawrass -kentällä Floridassa. Kilpailun palkintopotti on 15 miljoonaa dollaria, joista voittaja saa 2,7 miljoonaa (noin 2,4 miljoona euroa).

Kukaan ei ole voittanut The Playersia kahta kertaa peräkkäin.

Viime aikoina McIlroy on kerännyt kiitosta kentän ulkopuolella ottamalla kantaa hankkeeseen, jonka tavoitteena on kerätä maailman parhaat pelaajat uudelle, tavallaan suljetulle kiertueelle. Siellä maksettaisiin valtavia palkintorahoja jopa niillekin, jotka eivät menesty.

Hankkeen nimi on Premier Golf League (PGL).

McIlroy on ensimmäinen huippupelaaja, joka on julkisesti ilmoittanut vastustavansa hanketta.

”En oikeastaan pitänyt siitä, mistä raha on peräisin”, McIlroy perusteli viime viikolla Golf Channelin haastattelussa.

Tiedossa on, että PGL:n rahoitus tulisi suurelta osin Saudi-Arabiasta.