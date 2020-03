Kontiolahti

Jonne Kähkönen jatkaa Suomen ampumahiihdon päävalmentajana seuraavat kaksi vuotta.

Suomen Ampumahiihtoliitto ilmoitti keskiviikkona Kontiolahdella, että se käyttää Kähkösen nykyisessä sopimuksessa olleen kahden vuoden option. Jatkopesti sisältää vuoden 2021 MM-kisat ja 2022 talviolympialaiset Pekingissä.

”Näin jo vajaat kaksi vuotta sitten, että urheilijakatraassa on valtavasti potentiaalia. Projekti on hyvässä vauhdissa. Kapasiteettia on”, Kähkönen sanoi.

Kähkönen aloitti Suomen päävalmentajana keväällä 2018. Sitä ennen hän valmensi pitkään Yhdysvaltojen naisten maajoukkuetta.

Valmentaja Juha Papinsaaren sopimus päättyy tähän kauteen ja jatko on auki.

Myös virolainen huoltopäällikkö Marek Sander allekirjoitti kahden vuoden jatkosopimuksen. Muun huoltoryhmän sopimuksista ei ole vielä päätetty. Esimerkiksi Kaisa Mäkäräisen avopuolisen Jarkko Siltakorven jatko huoltoporukassa on auki.

”Sopimusten jatkaminen tarkoittaa, että teemme töitä pitkäjänteisesti”, Ampumahiihtoliiton puheenjohtaja Kalle Lähdesmäki sanoi.

Suomen joukkueen suksihuolto on yleisti ottaen onnistunut tällä kaudella paremmin kuin viime vuonna.

Kähkösen mukaan ampumahiihtovalmennus on saatu vastaamaan tämän päivän lajiharjoittelua. Ampumiseen ja ampumanopeuteen on kiinnitetty huomiota ja fysiikkaa on kehitetty.

”Yritetään pysyä kehityksen kärjessä. Fyysistä harjoittelua ei voi laiminlyödä. Ammunta on toinen puoli, joka on mennyt kymmenessä vuodessa maailmalla paljon eteenpäin. Jokaisen pitää sitoutua tekemään pitkäjänteistä työtä”, Kähkönen sanoi.